Liveticker

Start in neue Ära – die Schweizer Nati trifft in der Nations League auf Dänemark

Mehr «Sport»

Mit Yann Sommer, Xherdan Shaqiri und Fabian Schär sind drei wichtige Stützen der erfolgreichen letzten Nati-Jahre aus dem Schweizer Nationalteam zurückgetreten. Sie müssen nun ersetzt werden.

Die Rolle der Nummer 1 im Schweizer Tor übernimmt künftig Gregor Kobel, der bei Borussia Dortmund schon seit Jahren Weltklasse-Leistungen zeigt. Schärs Position in der Dreierkatte dürfte Nico Elvedi, der in der Nati ebenfalls lange als Stammspieler agierte, ausfüllen. Weniger klar, ist, wer das Genie von Shaqiri ersetzen wird.

Zwar spielte der 32-Jährige an der EM schon nur noch eine untergeordnete Rolle, doch konnte er mit seinen spielerischen Qualitäten und seiner teils gar etwas frechen Spielweise immer noch den Unterschied machen. So zum Beispiel mit seinem Tor zum 1:1 in der Vorrunde gegen Schottland. Mit dem Offensivspieler bricht nicht nur ein nach 125 Länderspielen enorm erfahrener, sondern mit 32 Treffern im Nati-Trikot auch der beste aktive Schweizer Torschütze weg.

Wie Trainer Murat Yakin und der Rest des Teams dies auffangen wollen, wird sich bereits heute ein erstes Mal zeigen. Mit dem Spiel in Kopenhagen gegen Dänemark beginnt die Nations-League-Saison, die am Sonntag mit dem Heimspiel in Genf gegen Europameister Spanien bereits einen frühen Höhepunkt erhält. Ziemlich genau zwei Monate nach dem Viertelfinalaus an der EM gegen England geht damit gleichzeitig eine neue Ära in der Schweizer Nati los.

Schon im März empfing Dänemark die Schweizer Nati im Kopenhagener Stadion Parken. Das Testspiel in der EM-Vorbereitung endete torlos. Wie die Partie heute ausgeht, verfolgst du ab 20.45 Uhr hier im Liveticker und im Stream vom SRF.