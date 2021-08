Als letzte Medaillenhoffnung der erfolgreichen Schweizer Frauen bestreitet die Karateka Elena Quirici ab 7 Uhr ihren Wettkampf. Innerhalb von rund zwei Stunden bestreitet die Aargauerin vier Vorrunden-Kämpfe, die über Sein oder Nichtsein entscheiden. Belegt die Schweizerin einen der ersten zwei Plätze ihrer Fünfergruppe, hat sie eine Medaille auf sicher und kämpft am Abend um Gold, Silber oder Bronze.



«Ich bin hierher gekommen, um zu gewinnen», sagt die 27-Jährige. Für die Karate-Familie bietet sich eine einmalige Chance, da der Sport nach seiner Premiere in Tokio drei Jahre später in Paris bereits wieder nicht mehr im olympischen Programm figuriert. «Es tut mir vor allem für die jüngere Generation Leid, die ihren olympischen Traum nicht leben kann.» (ram/sda)