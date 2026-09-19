Johan Manzambi gelingt das Startelf-Debüt für Aston Villa. Bild: keystone

Bei Startelf-Debüt: Manzambi brilliert mit Tor und Assist

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Tottenham – Aston Villa 1:3

Nach zwei Kurzeinsätzen nach seiner Verletzungspause steht Johan Manzambi für Aston Villa im Kellerduell gegen Tottenham erstmals in der Startelf. Und der Genfer weiss zu gefallen. Ursprünglich im Zentrum aufgestellt, ist Manzambi überall anzutreffen, presst, erobert Bälle und lanciert Angriffe.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte folgt der erste Höhepunkt. Nach einer missglückten Klärungsaktion von Tottenhams Routinier Andy Robertson steht Manzambi im Fünfmeterraum genau richtig und schiebt ein zur Führung für die Gäste. Rund 20 Minuten nach dem Seitenwechsel leitet der Schweizer den Ball dann sehenswert auf Nicolas Jackson weiter, der Tottenham-Goalie Antonin Kinsky zum zweiten Mal bezwingt. Nur wenige Minuten später wird Manzambi ausgewechselt.

Aston Villa gewinnt die Partie nach 3:0-Führung am Ende mit 3:2 und holt sich dringend benötigte drei Punkte. Zuvor war es aus vier Spielen nur ein Zähler gewesen. Tottenham bleibt hingegen auch nach fünf Partien weiterhin sieglos. (abu)

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