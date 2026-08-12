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Weil die On-Aktie taucht: Roger Federer ist kein Milliardär mehr

2026-07-06 The Championships - Wimbledon 2026 - Day Eight LONDON, UNITED KINGDOM - JULY 6: Former tennis player Roger Federer walks around the premises during Day Eight of the The Championships - Wimb ...
Im Juli war Federer wieder einmal zu Gast in Wimbledon.Bild: IMAGO/BSR Agency

Weil die On-Aktie taucht: Roger Federer ist kein Milliardär mehr

12.08.2026, 07:4012.08.2026, 07:48

Roger Federer verliert – zumindest vorübergehend – seinen Status als Milliardär. Wie Forbes berichtet, ist Federers Vermögen am Dienstag auf 952 Millionen US-Dollar gesunken. Rund 52 Millionen soll der frühere Schweizer Tennisspieler eingebüsst haben, weil die Aktie seines Sportartikelherstellers On eingebrochen ist.

Zwar hat On gestern für das zweite Quartal erneut einen Rekordumsatz verkündet. Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr wurde allerdings leicht gesenkt. Neu wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich erwartet, nachdem zuvor mindestens 23 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Insbesondere der amerikanische Markt wächst nicht ganz so stark wie erhofft.

So feierte Roger Federer vor wenigen Tagen seinen Geburtstag.

Die Börse reagierte sofort auf die verschlechterten Wachstumsprognosen. Der Kurs fiel am Dienstag um satte 19 Prozent. Federer besitzt als Teilinhaber rund 2,5 Prozent der On-Aktien. Schätzungen belaufen sich auf rund 296 Millionen Dollar in Class-A-Aktien sowie rund 341 Millionen Dollar in Class-B-Aktien.

Die Investition von damals 50 Millionen in den Schweizer Sportartikelhersteller war es, die Federer im letzten Jahr als achter Sportler in der Weltgeschichte zum Milliardär machte. Er trat damit in die Fusstapfen von Athleten wie Tiger Woods, LeBron James oder Michael Jordan.

Daneben profitiert der vor wenigen Tagen 45-jährig gewordene Basler weiterhin von diversen Sponsoren- und Werbedeals. Sein Vertrag mit der japanischen Kleidermarke Uniqlo, der ihm über zehn Jahre 300 Millionen Dollar einbringt, läuft noch bis 2028. Daneben ist er weiterhin Werbeträger von Marken wie Rolex, Mercedes-Benz, Sunrise, Lindt, Jura oder der UBS. (abu)

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Hierundjetzt
12.08.2026 07:47registriert Mai 2015
Tragisch. Es trifft immer die armen :(
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Lord_ICO
12.08.2026 08:22registriert März 2016
Der Mann hat einfach gut Tennis gespielt und kann jetzt den Rest seines Lebens geniessen. Gleichzeitig haben wir Menschen, die ihren Körper bis 60+ schinden für die Allgemeinheit und dann in der Rente mit Ergänzungsleistungen knapp das Existenzminimum erreichen werden.

Das traurige daran: Diese Menschen finanzieren mit ihrem Konsum und der Wertschöpfung die sie erzielen, das Leben solcher Superreichen wie Roger Federer. Verzeiht mir da, dass ich nur wenig Mitleid mit jemandem habe, dass sein Vermögen unter 1000 Millionen gerutscht ist.
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tops
12.08.2026 07:52registriert Juni 2018
Sportlich toll, finde ich Rodscher - da nervt mich schon die erzwungene Aussprache - sonst eher eine Nervensäge auf der Suche nach noch viel mehr Geld.
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