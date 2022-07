Rugby-Spieler weigern sich, in Pride-Trikot mit Regenbogen aufzulaufen

Das Spiel am Donnerstag ist ein Direktduell um den Einzug in die Playoffs. Trotz dieser Bedeutung wird Coach Hasler auf die sieben Spieler verzichten. Denn im Sondertrikot wird gespielt, daran wird nichts gerüttelt. «Wir akzeptieren die Entscheidung dieser Spieler», sagte Hasler. «Diese jungen Männer sind stark in ihrem Glauben und ihren Überzeugungen und wir werden ihnen den Raum und die Unterstützung geben, die sie brauchen.»

Die Spieler stört dem Vernehmen nach unter anderem, dass sie nicht vorgängig um ihre Meinung gefragt wurden. Sie erfuhren von der Aktion gleichzeitig am Sonntagabend wie alle anderen auf Social Media . Wie «7 News» berichtet, haben die Spieler aus kulturellen oder religiösen Gründen die Bedenken, dass sich in ihrem Umfeld Fragen ergeben könnten, wenn sie ein solches Trikot tragen. Die meisten der sieben Spieler haben Wurzeln auf einer Pazifik-Insel.

Am Donnerstag treffen die Manly Warringah Sea Eagles in einem Derby auf die Sydney Roosters. Das Rugby-Team wird dann in Trikots mit Regenbogen auflaufen, einem Symbol der LGBT-Bewegung. Mit dem Trikot wollen die «Seeadler» für Inklusion werben.

Was Neymar in Japan macht? Na was wohl..?!

Eklat in der National Rugby League (NRL) in Australien: Sieben Akteure der Manly Warringah Sea Eagles boykottieren eine Aktion ihres Klubs, der mit Sondertrikots für Diversität und Gleichstellung wirbt.

Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Schweizer Flüsse so warm wie noch nie ++ Grünes Licht für Feuerwerke am 1. August in Basel

Blocher will der Schweiz Sanktionen verbieten – das steht in der Neutralitäts-Initiative

«Wir lachen, um nicht zu weinen»: Ski-Star Shiffrin ärgert sich über den Flughafen Zürich

Skifahrerin Mikaela Shiffrin ist derzeit in der Schweiz. Dabei ist es offenbar zu Komplikationen am Flughafen in Zürich-Kloten gekommen. Ihr Gepäck war nicht auffindbar, was die 27-Jährige mächtig ärgerte. Inzwischen hat sie ihre Koffer aber erhalten.

«Wir waren beim Check-in 1 und beim Special-Desk, wo man uns hätte helfen sollen. Uns wurde aber nicht geholfen. Und wir haben den Supervisor aufgesucht.» So beginnt die Instagram-Story von Skistar Mikaela Shiffrin, die sich aktuell am Flughafen in Zürich-Kloten befindet. Dann sei sie auf der Suche nach ihrem Gepäck ans Fundbüro verwiesen worden, das aber geschlossen hatte.