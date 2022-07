Die russische Tennisspielerin Darja Kassatkina outet sich als lesbisch

Kassatkina kürzlich beim Turnier in Berlin. Bild: keystone

«Es ist schwierig in Russland» – Tennis-Star Kassatkina liebt eine Frau

Darja Kassatkina ist die aktuell beste russische Tennisspielerin. Sie überraschte mit ihrem Coming-Out und sprach ein Tabuthema ihres Heimatlandes an.

Die russische Tennisspielerin Darja Kassatkina hat sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt. In einem Interview mit dem Youtuber Witia Krawtschenko am Montag erklärte die 25-Jährige, dass sie derzeit eine Freundin habe.

Ausserdem postete Kassatkina am Abend ein Foto mit ihrer Freundin auf Instagram. In Russland werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht anerkannt.

Partnerin ist Eiskunstläuferin

Daher kritisierte Kassatkina in dem Videointerview auch, dass es in ihrer Heimat mehrere «verbotene Themen» gebe. Es mache das Leben «besonders in Russland» schwieriger, wenn man homosexuell sei. Sie fügte an: «Für junge Menschen, die mit Problemen in der Öffentlichkeit konfrontiert werden, ist es sehr wichtig, wenn Sportler oder andere bekannte Persönlichkeiten darüber reden.»

Das Gespräch über das Outing ab 29:30 Min. Video: YouTube/Витя Кравченко

Die Tennisspielerin ist laut dem Foto auf Instagram mit einer Sportlerin zusammen. Natalja Alexandrowna Sabijako ist eine russische Eiskunstläuferin und zeigt auf ihrem Profil mehrere Fotos mit Kassatkina.

Der Wind hat wieder gedreht

«Es ist schwierig und es bringt nichts, lange im Stillen zu bleiben», sagte Kasatkina weiter. «Es gibt eine Menge Tabus.» Zur Zeit der Fussball-WM 2018 in Russland habe sie eine Bewegung in Richtung mehr Offenheit verspürt, «da waren wir näher am Westen.» Doch nun habe der Wind wieder gedreht.

Kassatkina liegt aktuell auf Platz 12 der Weltrangliste und ist damit beste russische Spielerin. Am Hamburger Rothenbaum war Kassatkina an Position 2 gesetzt, scheiterte aber überraschend an der Tschechin Katerina Siniakova in drei Sätzen. Kassatkina spielt seit 2014 bei den Profis und konnte auf der Tour bislang vier WTA-Turniere gewinnen. (ram/sid/t-online)