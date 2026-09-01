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Abtrünnige Golfer suchen mit Aus der LIV-Tour vor Augen eine neue Heimat

Bryson DeChambeau of the United States drives off the 2nd tee during the final day of the British Open Golf championships at Royal Birkdale golf club, in Southport, England, Sunday, July 19, 2026. (AP ...
Abschlagkönig Bryson DeChambeau steht vor einer ungewissen Zukunft.Bild: keystone

Abtrünnige Golfer suchen mit dem Aus der LIV-Tour vor Augen eine neue Heimat

Diese Woche schaut die Golf-Welt nach Crans-Montana ans European Masters. Aber diese Golf-Welt ist wieder in Aufruhr.
01.09.2026, 10:4301.09.2026, 10:43
Rolf R. Bichsel / Keystone-SDA

Die grösste Golf-Tour, die US PGA Tour, beendete am Wochenende mit dem Tour-Finale ihre Saison. Scottie Scheffler, die Weltnummer 1, siegte überlegen. Der Amerikaner hat nun als erster Golfer mehr als 130 Millionen Dollar eingespielt und in der Preisgeld-Rangliste nach 26 Jahren Tiger Woods an der Spitze abgelöst.

Die LIV-Tour, die fünf Jahre lang mit saudischen Moneten der etablierten PGA die Stars abgeworben hat, bestritt eine Woche vorher in Indianapolis womöglich ihr allerletztes Turnier. Weil der Staatsfonds Saudi-Arabiens im April den Ausstieg bei LIV verkündete, wurden heuer bereits zwei Turniere gestrichen und die Preisgelder reduziert.

Captain JoaquÌn Niemann of Torque GC hits his shot from a bunker on the 13th hole during the final round of the LIV Golf tournament at Riyadh Golf Club, Saturday, Feb. 7, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. ...
Joaquin Niemann bei einem Turnier in Riad.Bild: keystone

PGA Tour denkt nicht an Begnadigung

Ein neuer Investor soll zwar da sein, darf aber nicht genannt werden. Die Mehrheit der Angestellten der LIV-Tour erhielt letzte Woche die Kündigung. Damit stellt sich die Frage: Was tun die LIV-Profis, wenn es ihre «Bonzen-Tour» 2027 tatsächlich nicht mehr gibt?

Die US PGA Tour müsste zwar daran interessiert sein, wieder die Topstars unter ihrem Dach zu vereinen. Aber Brian Rolapp, der CEO der US PGA Tour, erklärte am Tour-Finale in Atlanta, dass es im Moment keine Pläne gebe, diese Stars wie Jon Rahm oder Bryson DeChambeau wieder aufzunehmen und zu begnadigen.

DP World Tour verhandlungsbereit

Und die DP World Tour (einst European Tour), zu der auch das Omega European Masters in Crans-Montana zählt? Sie bewegt sich zwischen den Fronten. Zum einen ist sie mit der grossen US-Tour verbandelt und kann nicht einfach Freipässe für LIV-Rückkehrer ausstellen. Andererseits wäre es zweifellos ein markanter Mehrwert für die Tour, wenn sich Top-Spieler – und sei es nur, weil sie bei der US PGA Tour im Moment nicht unterkommen – für ihre Tour entschieden. Verbürgt ist, dass die DP World Tour direkt mit Agenten von LIV-Profis Kontakt aufgenommen hat.

Joel Girrbach from Switzerland hits a tee shot during the fourth and final round of the DP World Tour Omega European Masters Golf Tournament, in Crans-Montana, Switzerland, Sunday, August 31, 2025. (K ...
Der Thurgauer Joel Girrbach im letzten Jahr in Crans-Montana.Bild: keystone

Acht LIV-Profis bezahlten Anfang Jahr horrende Bussgelder, um auf der DP World Tour sporadisch wieder mittun zu können. Jon Rahm erhielt später ebenfalls eine entsprechende Freigabe. Sergio Garcia (46), einst die Nummer 2 der Welt und vor 21 Jahren Sieger in Crans, spielt diese Woche auf dem Walliser Hochplateau mit, ebenso wie Thomas Detry (BEL), Adrian Meronk (POL) und David Puig (ESP).

Sie hoffen – für den Fall, dass es die LIV Tour nächste Saison nicht mehr gibt –, sich noch eine Tourkarte für 2027 zu erspielen. Patrick Reed, der in diesem Jahr der LIV-Tour den Rücken kehrte, tritt als Leader der DP World Tour in Crans an.

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