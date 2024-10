Neuer Schachskandal – hat ein Grossmeister sein Handy auf der Toilette versteckt?

Bei einem Turnier in Spanien soll sich der 22-Jährige auf einer Toilette ein Mobiltelefon versteckt haben. Shevchenko verliess während der Partie immer wieder das Spiel und ging auf die Toilette. Ein Gegner meldete seinen Verdacht beim Schiedsrichter und so wurde die Weltnummer 69 genauer beobachtet.

Was haben diese vier Sportstars gemeinsam? Nicht viel, allerdings haben sich alle von ihnen schon eine kuriose Verletzung zugezogen. Diese und viele weitere Geschichten in der Bildstrecke:

Rieder «scheisst es an», Embolo hinterfragt Schiri – die Stimmen zum 2:2 gegen Dänemark

Nach drei Niederlagen in den ersten drei Nations-League-Spielen könnte man meinen, dass ein Punktgewinn für die Schweiz ein Erfolg sei. Die Spieler sind mit dem 2:2 gegen Dänemark aber nicht wirklich zufrieden. Dafür gibt es mehrere Gründe.

«Es scheisst einfach an», sagt Fabian Rieder nach dem 2:2-Unentschieden gegen Dänemark. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist einer von drei Neulingen in der Startformation im Vergleich zum schwachen Auftritt in Serbien vom Samstag (0:2). Der Bundesliga-Profi ärgerte sich über den verpassten Sieg im vierten Nations-League-Spiel. «Wir wollten eine Reaktion zeigen und haben ein gutes Spiel gemacht. Am Ende stehen wir aber wieder mit einem Punkt da und das ist zu wenig für uns und unsere Ambitionen», so Rieder, der mit dieser Ansicht nicht alleine ist.