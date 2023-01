Wilfried Gnonto trifft mit einem traumhaften Abschluss. Bild: keystone

FCZ-Fans weggeschaut: Gnonto schiesst bei Leeds ein Traumtor

Beim FCZ war er der Super-Joker, erzielte in der Meistersaison sechs seiner insgesamt acht Tore nach Einwechslungen und trug trotz seiner Rolle als Ersatzspieler dazu bei, dass die Zürcher erstmals seit der Saison 2009/10 den Super-League-Pokal in die Höhe stemmen durften. Im Sommer wechselte der 19-Jährige nach langem Hin und Her in die Premier League zu Leeds.

Dort scheint der Italiener nun endgültig angekommen zu sein. Nachdem er zu Beginn der Saison kaum eingesetztz wurde, erzielte Gnonto Anfang Januar seinen ersten Premier-League-Treffer und gehörte in den letzten vier Ligaspielen zur Startelf. Am Mittwochabend schnürte er im FA Cup gegen Zweitligist Cardiff City einen Doppelpack. Bereits nach 26 Sekunden eröffnete er das Skore – und wie. Nach einer Flanke schloss er per Volley ab und liess die Fans in Leeds in Jubel ausbrechen.

Später traf er auch noch zum 3:0. Das Team von Trainer Jesse Marsch setzte sich am Ende 5:2 durch. Gnonto wurde dabei zum «Man of the Match» gekürt. In Zürich wünschen sich Fans und Klub wohl, einen solchen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Denn das Toreschiessen stellte sich bei der gemeinsam mit Winterthur schlechtesten Offensive der Liga als eines der grössten Probleme heraus.

(nih)