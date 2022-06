Herrlich herausgespielt und abgeschlossen: Haris Seferovic köpft das 1:0 gegen Portugal. Bild: keystone

Seferovic erzielt das schnellste Nati-Tor seit 34 Jahren

Bloss 56 Sekunden sind im Stade de Genève gespielt, da liegt der Ball bereits im Tor – und zwar im Tor Portugals. Haris Seferovic bringt die Schweiz im Nations-League-Spiel mit dem ersten Angriff mit 1:0 in Führung:

Video: SRF

Laut SRF-Reporter Sascha Ruefer ist das Tor vom «Mann aus Sursee» das schnellste einer Schweizer Nati seit 34 Jahren. Am 21. September 1988 brachte Alain Sutter beim 4:1-Sieg in Luxemburg die Schweiz ebenfalls mit der ersten Aktion in Führung.

Der damals 20-jährige Berner war nach bloss 22 Sekunden zur Stelle, um einen Abpraller zu verwerten. Regisseur Lucien Favre hatte Mittelstürmer Kubilay Türkyilmaz lanciert, dessen Abschluss abgewehrt wurde. (ram)