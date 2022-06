«Hani do Jubel ghört?» – Erling Haaland in Oslo. Bild: keystone

Zwei Haaland-Tore – Norwegen gewinnt Derby gegen Schweden

Gruppe A2: 🇨🇭 🇪🇸 🇵🇹 🇨🇿

Schweiz – Portugal 20.45

Spanien – Tschechien 20.45

Gruppe B4: 🇳🇴 🇸🇪 🇷🇸 🇸🇮

Norwegen – Schweden 3:2

Auch das zweite Duell zwischen den beiden skandinavischen Rivalen ging an Norwegen. Vor einer Woche hatten sich Erling Haaland und Co. dank zwei Toren des neuen Manchester-City-Stürmers in Schweden mit 2:1 durchgesetzt. Nun in Oslo schoss Haaland erneut die ersten zwei norwegischen Treffer. Er legte so den Grundstein für den nächsten Sieg. Haaland kommt nun auf 20 Tore in 21 Länderspielen.

1:0 Norwegen: Erling Haaland (10.). Video: streamja

2:0 Norwegen: Erling Haaland (53.). Video: streamja

1:2 Schweden: Emil Forsberg (62.). Video: clippit

3:1 Norwegen: Alexander Sörloth (77.). Video: streamja

2:3 Schweden: Viktor Gyökeres (95.). Video: streamja

Slowenien – Serbien 20.45

Gruppe C2: 🇬🇧 🇨🇾 🇬🇷 🇽🇰

Nordirland – Zypern 2:2

0:1 Zypern: Andronikos Kakoullis (32.). Video: streamable

0:2 Zypern: Andronikos Kakoullis (51.). Video: streamable

1:2 Nordirland: Paddy McNair (71.). Video: streamable

2:2 Nordirland: Jonny Evans (94.). Video: streamable

Griechenland – Kosovo 20.45

Gruppe C4: 🇬🇪 🇧🇬 🇲🇰 🇬🇧

Georgien – Bulgarien 0:0

Nordmazedonien – Gibraltar 4:0

1:0 Nordmazedonien: Enis Bardhi (4.). Video: streamja

2:0 Nordmazedonien: Bojan Miovski (14.). Video: streamja

3:0 Nordmazedonien: Bojan Miovski (16.). Video: streamja

4:0 Nordmazedonien: Darko Churlinov (31.). Video: streamja

Gruppe D2: 🇲🇹 🇸🇲 🇪🇪

Malta – San Marino 20.45

(ram/sda)