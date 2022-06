Augen zu und durch: England – Italien endete torlos. Bild: keystone

Lauter Unentschieden in den Spitzenspielen der Nations League

Gruppe A3: 🇮🇹 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇭🇺

Ungarn – Deutschland 1:1

Deutschlands Nationalmannschaft hat keines der letzten vier Spiele verloren, aber auch keines davon gewonnen. Zum vierten 1:1 am Stück liess sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick von den Ungarn in Budapest zwingen. Die Deutschen brauchten sogar einiges Glück, um die Niederlage zu vermeiden. Die Ungarn schossen in diesem ereignisarmen Match sieben Mal aufs Tor, die Deutschen ein einziges Mal. Das ist sehr wenig für die beste Auswahl eines Landes, in dem man schon unverhohlen vom Gewinn des Weltmeistertitels spricht.

Auch in diesem Spiel fiel auf, dass die Deutschen trotz ihrer vielen renommierten Offensivspieler aus europäischen Spitzenmannschaften enorme Mühe haben, viele Chancen herauszuspielen und Tore zu erzielen. Dies gilt erst recht für die Partien gegen hochkarätige Gegner.

1:0 Ungarn: Zsolt Nagy (6.). Video: streamja

1:1 Deutschland: Jonas Hofmann (9.). Video: streamja

Ungarn - Deutschland 1:1 (1:1)

Budapest. - SR Sanchez (ESP). - Tore: 6. Nagy 1:0. 9. Hofmann 1:1.

England – Italien 0:0

Die Squadra Azzurra hält sich, nachdem sie die Qualifikation für die WM in Katar verpasst hat, wenigstens im zweitrangigen Wettbewerb Nations League schadlos. Das 0:0 im Wembley gegen England ist für das Team von Roberto Mancini eine Ehrenmeldung, wie es vor einer Woche das 1:1 in Bologna gegen Deutschland war.

Wilfried Gnonto spielte diesmal nicht von Anfang an. Wie schon beim 1:1 gegen die Deutschen kam der 18-jährige Stürmer des FC Zürich nach 65 Minuten auf den Platz. Nach 70 Minuten verzog er einen Schuss aus günstiger Position.

Gnontos Abschluss kurz nach der Einwechslung. Video: SRF

England - Italien 0:0

Wolverhampton. - SR Marciniak (POL). - Bemerkungen: 9. Lattenschuss Mount (England). Italien ab 65. mit Gnonto (Zürich).

Gruppe A4: 🇳🇱 🇧🇪 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇵🇱

Niederlande – Polen 2:2

Die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal war die meiste Zeit hoch überlegen, geriet in der 52. Minute aber trotzdem 0:2 in Rückstand. Davy Klaassen und Denzel Dumfries benötigten danach nur vier Minuten, um auszugleichen. Polen trat ohne Weltfussballer Robert Lewandowski an.

Hatte Van Gaal beim 2:1-Sieg in Wales mit elf Spielern aus der zweiten Reihe beginnen lassen, kamen diesmal die meisten Tenöre wieder von Anfang an zum Einsatz. In der Nachspielzeit vergab Memphis Depay den Sieg, als er einen Handspenalty an den Pfosten setzte.

0:1 Polen: Matty Cash (18.). Video: streamja

0:2 Polen: Piotr Zielinski (48.). Video: streamja

1:2 Niederlande: Davy Klaassen (51.). Video: streamja

2:2 Niederlande: Denzel Dumfries (54.). Video: streamja

In der 91. Minute verschiesst der Niederländer Memphis Depay einen Handspenalty. Video: streamja

Wales – Belgien 1:1

0:1 Belgien: Youri Tielemans (51.). Video: streamja

1:1 Wales: Brennan Johnson (86.). Video: streamja

Gruppe B1: 🇮🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇺🇦 🇦🇲

Irland – Schottland 3:0

1:0 Irland: Alan Browne (20.). Video: clippit

2:0 Irland: Troy Parrott (28.). Video: clippit

3:0 Irland: Michael Obafemi (51.). Video: streamja

Ukraine – Armenien 3:0

Gruppe B3: 🇫🇮 🇧🇦 🇲🇪 🇷🇴

Rumänien – Finnland 1:0

1:0 Rumänien: Nicusor Bancu (30.). Video: streamja

Montenegro – Bosnien-Herzegowina 1:1

0:1 Bosnien: Luka Menalo (62.). Video: streamja

1:1 Montenegro: Adam Marusic (77.). Video: streamja

Gruppe C1: 🇹🇷 🇫🇴 🇱🇺 🇱🇹

Färöer – Litauen 2:1

0:1 Litauen: Fiodor Cernych (6.). Video: streamja

1:1 Färöer: Viljormur Darvidsen (20.). Video: streamja

2:1 Färöer: Jakup Biskopstö Andreasen (45.). Video: streamja

Luxemburg – Türkei 0:2

0:1 Türkei: Hakan Calhanoglu (37.). Video: streamja

0:2 Türkei: Serdar Dursun (76.). Video: streamja

(ram/sda)