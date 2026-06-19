Dieser kleine Mexikaner mit dem Weihnachts-Pulli erlebt sein WM-Märchen

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Vor dem Eröffnungsspiel der WM jubelt Santi Gimenez den Nationalspielern Mexikos zu. Ein Trikot wie die anderen Kinder hat er leider nicht. Aber dafür eine gute Idee: Santi schlüpft in den Pullover, den er an Weihnachten trug. Denn dieser ist genauso grün-weiss-rot wie das Trikot der «Tri».

Die Geschichte von Santi Gimenez. Video: YouTube/Claro Sports

Die Szene geht in Mexiko viral. Also macht sich der TV-Sender Claro Sports daran, den kleinen Fan aufzustöbern.

Santi und seine Mutter werden ins WM-Studio eingeladen und dort erwartet den Buben eine Überraschung. Santiago Gimenez, Stürmer bei der AC Milan und Namensvetter des kleinen Fans, erzählt ihm, dass auch das Nationalteam den Clip mit dem Weihnachtsmann gesehen habe. Der Nationalspieler wird nun selber zu diesem und lässt dem Buben ein mexikanisches Trikot zukommen – damit Santi künftig nicht mehr im dicken Pulli fanen muss.

WM-Co-Gastgeber Mexiko hat sich in der Nacht auf Freitag für die K.o.-Phase des Turniers qualifiziert. Nach einem Sieg im Startspiel gegen Südafrika schlugen die Mexikaner auch Südkorea mit 1:0. (ram)