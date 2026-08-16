Noch ein Jahr bei Al-Nassr und dann war's das – vielleicht. Bild: keystone

«Möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen» – Ronaldo deutet Karriereende an

Der Portugiese will sich nach dem Karriereende anderen Interessen widmen. Cristiano Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr läuft im kommenden Sommer aus.

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Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo steht «wahrscheinlich» vor seinem letzten Jahr als Profi. Der Portugiese erklärte in einem Interview mit dem Magazin «Vogue», dass er seine Laufbahn nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Al-Nassr in Saudi-Arabien im kommenden Sommer wohl beenden werde.

Der 41-Jährige hatte bereits Ende 2025 angekündigt, nach seiner aktiven Karriere nicht im Fussball bleiben zu wollen. Stattdessen möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich anderen Interessen widmen.

«Dies ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fussball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen», sagte Ronaldo. Er habe seine «Zukunft komplett geplant. Ich habe so viele Dinge, die mich beschäftigen werden, dass es schwer ist, nur eine Sache zu nennen. Weil der Fussball ein grosses Loch hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf verschiedene Arten füllen, nicht nur mit einer.»

Reisen und Padel schauen

Ronaldo hatte erst vor wenigen Tagen seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez (32) geheiratet. Der fünfmalige Weltfussballer spielt seit 2023 bei Al-Nassr, mit Portugal war er bei der WM im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien ausgeschieden.

Er wolle nach seiner Karriere mehr «Spass haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen – was mir wirklich Spass macht – und weiterhin das geniessen, was ich mir verdient habe – was wir uns verdient haben. Denn schliesslich waren es 25 Jahre, in denen ich viel geopfert habe», sagte Ronaldo. (ram/t-online)