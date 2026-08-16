FCSG muss wieder nach Rappi, Aarau empfängt den FCZ – die Auslosung der 2. Cup-Runde
In der 1. Runde machten die Super-League-Klubs keine Geschenke. Alle elf Teams – Vaduz als Liechtensteiner Verein ist nicht spielberechtigt – kamen weiter.
Nun dürfte es für einige von ihnen kniffliger werden. Etwa für Cup-Titelverteidiger St.Gallen, das wie in der vergangenen Saison zum Challenge-League-Klub Rapperswil-Jona muss. Im Grünfeld-Stadion wurde FCSG-Goalie Lukas Watkowiak im Achtelfinal mit seinen Paraden im Penaltyschiessen zum Matchwinner.
Auch auf dem Brügglifeld empfängt ein zweitklassiger einen erstklassigen Klub: Aarau den FC Zürich. Diese Affiche wird es ebenfalls auf der Winterthurer Schützenwiese geben, wenn der FC Luzern seine Aufwartung macht. Challenge-League-Schlusslicht Stade Nyonnais fordert den FC Basel heraus.
Von den Super-League-Teams das vermeintlich leichteste Los zog Lausanne-Sport. Es wird beim St.Galler Zweitliga-Klub Winkeln antreten. Ausgetragen werden die Spiele in rund zwei Monaten, Mitte Oktober.
Sechzehntelfinals im Schweizer Cup:
Nyon – Basel
Aarau – Zürich
Rapperswil-Jona – St.Gallen
Winterthur – Luzern
FC Schaffhausen (PL) – Thun
Cham (PL) – Sion
AC Taverne (1.) – Young Boys
Rotkreuz (2. int) – Servette
Grenchen (2. int) – Grasshoppers
Pully (2. int) – Lugano
Winkeln (2.) – Lausanne-Sport
Stade Lausanne-Ouchy – Etoile Carouge
Langenthal (1.) – Neuchâtel Xamax
Bulle (PL) – Wil
Old Boys (2. int) – Yverdon
Köniz (2. int) – SC Brühl (PL)
Spieldaten: 16. bis 18. Oktober.
(ram/sda)