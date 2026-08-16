St.Gallen feiert 2025 das Weiterkommen in Rapperswil-Jona. Bild: keystone

FCSG muss wieder nach Rappi, Aarau empfängt den FCZ – die Auslosung der 2. Cup-Runde

Titelverteidiger FC St.Gallen bestreitet in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups ein Kantonsderby. Wie im Vorjahr treffen die Espen auf Rapperswil-Jona.

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In der 1. Runde machten die Super-League-Klubs keine Geschenke. Alle elf Teams – Vaduz als Liechtensteiner Verein ist nicht spielberechtigt – kamen weiter.

Nun dürfte es für einige von ihnen kniffliger werden. Etwa für Cup-Titelverteidiger St.Gallen, das wie in der vergangenen Saison zum Challenge-League-Klub Rapperswil-Jona muss. Im Grünfeld-Stadion wurde FCSG-Goalie Lukas Watkowiak im Achtelfinal mit seinen Paraden im Penaltyschiessen zum Matchwinner.

Auch auf dem Brügglifeld empfängt ein zweitklassiger einen erstklassigen Klub: Aarau den FC Zürich. Diese Affiche wird es ebenfalls auf der Winterthurer Schützenwiese geben, wenn der FC Luzern seine Aufwartung macht. Challenge-League-Schlusslicht Stade Nyonnais fordert den FC Basel heraus.

Von den Super-League-Teams das vermeintlich leichteste Los zog Lausanne-Sport. Es wird beim St.Galler Zweitliga-Klub Winkeln antreten. Ausgetragen werden die Spiele in rund zwei Monaten, Mitte Oktober.

Sechzehntelfinals im Schweizer Cup:

Nyon – Basel

Aarau – Zürich

Rapperswil-Jona – St.Gallen

Winterthur – Luzern

FC Schaffhausen (PL) – Thun

Cham (PL) – Sion

AC Taverne (1.) – Young Boys

Rotkreuz (2. int) – Servette

Grenchen (2. int) – Grasshoppers

Pully (2. int) – Lugano

Winkeln (2.) – Lausanne-Sport

Stade Lausanne-Ouchy – Etoile Carouge

Langenthal (1.) – Neuchâtel Xamax

Bulle (PL) – Wil

Old Boys (2. int) – Yverdon

Köniz (2. int) – SC Brühl (PL)

Spieldaten: 16. bis 18. Oktober.

(ram/sda)