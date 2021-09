Am Schluss dürfen in Kilchberg zwei Ostschweizer und ein Berner jubeln. Bild: keystone

Drei Festsieger am Kilchberger – Giger, Ott und Staudenmann gewinnen punktgleich

In seiner 17. Austragung bietet der Kilchberger Schwinger eine Novität. Samuel Giger, Fabian Staudenmann und Damian Ott: Diese drei dürfen sich fortan mit Stolz Kilchberger Sieger nennen.

Fabian Staudenmann und Damian Ott hatten den Festsieg schon vor dem Schlussgang mit Maximalnoten in ihren letzten Kämpfen sichergestellt. Der Saisondominator Samuel Giger siegte im Schlussgang gegen Schwingerkönig Kilian Wenger und zog gleich. Vor der Entscheidung in der 2. Minute hatte Wenger den Thurgauer zweimal in Bedrängnis gebracht. In einem normalen Gang hätte Giger für den Sieg eine 9,75 bekommen. Aber vor ein paar Jahren ging der Eidgenössische Verband dazu über, dem Schlussgang-Sieger in jedem Fall eine 10,00 zu attestieren.

Giger bodigt Wenger im Schlussgang. Video: SRF

Staudenmann war vor dem 6. Gang punktgleich mit Wenger und Giger. Den letzten Kampf gegen den Winterthurer Samir Leuppi gewann er mit einem Plattwurf, für den er die Maximalnote bekam.

Staudenmann holt die 10,00 und ist Festsieger. Video: SRF

Ott, heuer zweifacher Gewinner von Bergkranzfesten, war vor dem 6. Gang in der gleichen Ausgangslage wie Staudenmann. Und auch er siegte – gegen Bernhard Kämpf – platt.

Ott bezwingt Kämpf und ist Festsieger. Video: SRF

Die Stimmen der Festsieger

Samuel Giger: «Umso schöner, dass es doch noch geklappt hat.» Video: SRF

Damian Ott: «Ich kann es noch nicht recht glauben.» Video: SRF

Fabian Staudenmann: «Es fühlt sich noch surreal an.» Video: SRF

Leuppi der grosse Pechvogel

Samir Leuppi wurde höchstwahrscheinlich um die Teilnahme am Schlussgang geprellt. Der wuchtige Winterthurer brachte früh im seinem Kampf des 5. Gangs den Berner Bernhard Kämpf auf den Boden. Leuppi drückte erfolgreich nach, liess vom Gegner ab und bejubelte seinen vermeintlichen Sieg, dank dem er als Punkthöchster in den Schlussgang eingezogen wäre. Aber der Platzkampfrichter gab das Resultat nicht und liess weiterschwingen. Leuppi muss sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass er den Gegner nicht noch eindeutiger im Sägemehl fixierte, nämlich so lange, bis er das «Gut» des Kampfrichters gehört hätte. (pre/sda)

Der Sieg von Leuppi, der eben doch keiner war. Video: SRF