Ski-WM 2019: Dominik Paris ist Weltmeister im Super-G



Ski-WM in Are, Super-G 1. Dominik Paris ITA 2. Johan Clarey FRA +0,09 Vincent Kriechmayer AUT +0,09 12. Marco Odermatt +0,58 18. Beat Feuz +1,00 Out: Thomas Tumler, Mauro Caviezel, Matthias Mayer AUT, Hannes Reichelt AUT u.a.

Bild: EPA

Paris ist Super-G-Weltmeister – Schweizer heute ohne Medaille

Im Weltcup hat er schon zwölf Rennen gewonnen, nun hat Dominik Paris erstmals an einem Grossanlass zugeschlagen. Der knapp 30-jährige Südtiroler gewinnt an der WM in Are Gold im Super-G.

Der Weltmeister

Bild: AP

Dominik Paris aus dem Ultental, dem «hintersten Krachen» in Südtirol, ist heute der Schnellste. Eine perfekte Fahrt war es nicht, wie er im SRF-Interview sagte: «Ich machte einige Fehler und dachte mir, dass es noch besser gehe. Aber es hat keiner geschafft.»

Bellissimo 👌



Dominik Paris powers to the Super-G world title in Sweden #Are2019 pic.twitter.com/RrRcNNSArD — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 6. Februar 2019

«Domme» Paris wird den Titel mit Sicherheit feiern, besitzt er doch den Ruf, ein Partylöwe zu sein. In seiner Freizeit ist der dreifache Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel Sänger der Metal-Band Rise of Voltage. Bei Grossanlässen gewann der Familienvater bisher «erst» eine Silbermedaille, 2013 in der Abfahrt in Schladming errungen.

«So habe ich es von kleinauf gelernt: Die Skispitzen müssen immer talwärts gehen!» srf

Das Silber-Duo

Genau gleich schnell sind Vincent Kriechmayr und Johan Clarey. Dem Österreicher und dem Franzosen fehlen im Ziel neun Hundertstel auf Weltmeister Paris. «Ich bin sehr zufrieden», sagte Kriechmayr im ORF, obwohl er etwas zerknirscht wirkte. «Ich freue mich schon, aber es wurmt mich, dass ich im Mittelteil nicht besser gefahren bin.»

Bild: EPA

Clarey sagte, er hätte nicht mit einer Medaille gerechnet. «Ich war wirklich überrascht davon, im Ziel die «2» aufleuchten zu sehen. In der Abfahrt fühlte ich mich gut, aber nun habe ich auch im Super-G reüssieren können.» Mit 38 Jahren ist der Franzose der älteste Medaillengewinner an einer Ski-WM.

Bild: AP

Die Schweizer

Als Beat Feuz mit Startnummer 1 ins Ziel kommt, weiss er bereits, dass diese Fahrt nicht für eine Medaille reicht. «Die Nummer 1 war definitiv kein Vorteil. Es hat viele Wellen, Übergänge, blinde Tore. Ich war eine Art Testpilot, habe alles versucht, aber ich hatte zwei, drei Stellen, an denen es mir nicht gut aufgegangen ist», sagte Feuz im SRF. Als 18. wurde der Emmentaler zweitbester Schweizer.

Video: srf/SDA SRF

Besser klassierte sich bei seinem WM-Debüt Marco Odermatt. Dem 21-jährigen Junioren-Weltmeister fehlten auf Paris 0,58 Sekunden, zu Platz 4 (Christof Innerhofer) rund zwei Zehntel. «Es war ein solides Rennen, für ganz nach vorne fehlt halt doch etwas. Bis zum vierten Platz ist alles sehr eng. Der hätte zwar nicht viel gebracht, dennoch ist es ein bisschen ärgerlich für mich. Aber es war ein gutes Rennen.»

Bild: EPA

Thomas Tumler und Mauro Caviezel, die beiden weiteren Schweizer Starter, schieden aus. Auch Ian Gut verpasste ein Tor. Der bald 24-jährige Bruder von Lara Gut-Behrami tritt für Liechtenstein an und nahm erstmals an einem Grossanlass teil. (ram)

Das war der Liveticker

Ticker: 06.02.2019 Super-G Männer

Die schönsten Bilder der letzten Ski-WM in Are 2007

