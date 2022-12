An den Olympischen Spielen in Peking gewann er noch Gold und Bronze, nun tritt Matthias Mayer zurück. Bild: keystone

Matthias Mayer überrascht Reporter – Ski-Star erklärt sofortigen Rücktritt

Eine Woche nach Beat Feuz hat ein weiterer Grosser des alpinen Skirennsports genug. Der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer verkündet in Bormio völlig überraschend seinen Rücktritt.

Die Abfahrt am Mittwoch in Bormio hatte Matthias Mayer wegen einer Magen-Darm-Grippe verpasst, für den Super-G schien er wieder bereit zu sein. Doch nach der Streckenbesichtigung kam alles anders. Der 32-jährige Kärntner gab in Österreichs Fernsehen ORF seinen Abgang bekannt.

«Ich habe heute meine letzte Besichtigung gemacht, und das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss», sagte Mayer während einer Live-Schaltung des ORF ins Veltlin. «Ich habe die letzten Tage nachgedacht und muss sagen: Für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktrete aus dem alpinen Ski-Weltcup.»

Mit Rücktrittsgedanken hatte sich Mayer schon nach seinem dritten Olympiasieg im vergangenen Februar beschäftigt, wie er vor einigen Wochen erzählte. Die Zeit war aber noch nicht reif. Er entschloss sich für die Fortsetzung seiner Karriere. «Das Feuer brennt nach wie vor sehr», sagte er damals. «Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich daheim sitze und mir das vor dem Fernseher anschaue.» Mit seinem neuerlichen Umdenken überraschte Mayer umso mehr. Das Erstaunen bei Teamkollegen, Trainern und Konkurrenten war gleichermassen gross.

Mayer gewann seine drei olympischen Goldmedaillen an den letzten drei Winterspielen – 2014 in Sotschi in der Abfahrt, 2018 in Pyeongchang und vor zehn Monaten in Peking im Super-G. In China sicherte er sich zudem Bronze in der Abfahrt. An Weltmeisterschaften dagegen blieb Mayer Edelmetall verwehrt. Sein Bestergebnis war der 4. Rang im Super-G vor knapp acht Jahren in Beaver Creek, Colorado.

Mayers Fahrt zum 3. Olympia-Gold. Video: SRF

Im Weltcup errang Mayer elf Siege, den letzten vor gut einem Jahr in der Abfahrt in Lake Louise in Kanada. Zum Gewinn einer Disziplinen-Wertung reichte es ihm nie.

Mayers Karriere war nicht nur durch Erfolge, sondern auch durch Rückschläge geprägt. Anderthalb Jahre vor seinem ersten Olympiasieg war er an reaktiver Arthritis erkrankt, an einer Gelenkentzündung als Folge einer bakteriellen Infektion. Die Ärzte hatten als möglichen Auslöser eine Lebensmittelvergiftung ausgemacht. Zwischenzeitlich sass Mayer im Rollstuhl, die Ärzte rieten ihm, mit dem Spitzensport aufzuhören.

Vor der Abfahrt in Bormio, die Mayer krankheitsbedingt nicht fahren konnte, war der Österreicher der viertbeste Abfahrer in dieser Saison. Bild: keystone

Drei Jahre danach folgte der nächste schwerwiegende Einschnitt. Mayer zog sich bei einem heftigen Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Gröden komplizierte Frakturen am sechsten und siebten Brustwirbel zu. Noch schlimmere Folgen verhinderte der damals noch umstrittene Airbag, den Mayer als einer der ersten Fahrer trug. (nih/sda)