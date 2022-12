Kylian Mbappé spricht erstmals über WM und Argentinien-Jubel: «Werde es nie verdauen»

Der 24-jährige Mbappé erzielte in jenem Spiel drei Tore – die am Schluss nichts nützten. «Ich habe es meinen Mannschaftskollegen mitgeteilt», sagte Mbappé nach dem 2:1-Sieg von Paris Saint-Germain gegen Strasbourg in der Meisterschaft. «Es gibt keinen Grund, warum der Klub für das Scheitern der Nationalmannschaft bezahlen sollte. Denn es sind zwei ganz verschiedene Situationen.»

Du willst kein Skirennen verpassen? Hier der Kalender zum Ski-Weltcup 2022/23

Endlich ist es wieder so weit: Die Ski-Saison ist gestartet! Allerdings mit einigen Hürden: Die Rennen in Sölden, Zermatt und Lech Zürs mussten alle abgesagt werden.

Nun geht es aber so richtig los – und die Schweizerinnen und Schweizer überzeugen auf ganzer Linie: Bei 25 gefahrenen Rennen stand nur in sechs davon keine Schweizerin, kein Schweizer auf dem Podest. Dazu gab es neun Schweizer Weltcupsiege.