Dänemark gewinnt im Penaltyschiessen: Für Deutschland ist die WM zu Ende

Gruppe A

Lettland – Österreich

Die Sensation ist perfekt. Österreich steht zum ersten Mal seit 31 Jahren in einem WM-Viertelfinal. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen den direkten Konkurrenten Lettland setzt sich das Team von Schweizer Trainer Roger Bader gleich mit 6:1 durch. Fünf Tore wurden von Spielern erzielt, welche in der National League angestellt sind. Je zweimal Dominic Zwerger und Vinzenz Rohrer und einmal Benjamin Baumgartner waren für die Österreicher erfolgreich.

Nach dem Spiel zeigte sich Trainer Bader sehr erfreut über den Erfolg: «Ich bin superglücklich. Im Hotel werden wir es dann schon lustig haben. Die Mannschaft hat seit dem ersten Tag einfach das Optimum herausgeholt. Wir sind zusammengewachsen wie eine Familie. Die Spieler werden diese WM sicher nie vergessen.»

Schweden – Kanada

Einen Tag nach der überraschenden Niederlage gegen Finnland entschied Kanda das Gigantenduell gegen die zuvor verlustpunktlosen Schweden mit 5:3 für sich. In einem ruppiger Partie mit vielen Strafen erzielten der Kanadier Nathan MacKinnon und der Schwede Elias Lindholm ihre siebten Goals in diesem Turnier. Sie führen damit die Torschützenliste zusammen mit dem Schweizer Topskorer Sven Andrighetto an.

Slowakei – Finnland

Finnland gewinnt das letzte Gruppenspiel knapp mit 2:1 gegen die Slowakei und beendet die Gruppenphase auf Platz drei. Die Tore für Finnland erzielten Patrik Puistola und Wallteri Merelä, welcher diese Saison 51 Skorerpunkte für den SC Bern sammelte.

Die Tabelle:

Gruppe B

Deutschland – Dänemark

Grosse Spannung herschte im Spiel um das letzte Viertelfinalticket, das sich Co-Gastgeber Dänemark dank einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Deutschland sicherte.

Starstürmer Nikolaj Ehlers, der wie sein Teamkollege Nino Niederreiter nach dem Ausscheiden mit den Winnipeg Jets in den NHL-Playoffs kurzfristig eingeflogen wurde, rettete die Dänen mit dem 1:1-Ausgleich nach 50 Minuten in die Verlängerung. In dieser vergab der Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers zwei Topchancen und scheiterte danach auch im Penaltyschiessen mit seinem Versuch. Doch weil bei den Deutschen alle vier Schützen nicht reüssierten und bei den Dänen Olesen und Blichfeld trafen, erklang zum Ende doch die dänische Hymne. Nun trifft Dänemark im Viertelfinal auf Rekordweltmeister Kanada.

USA – Tschechien

Weltmeister Tschechien verliert das abschliessende Gruppenspiel gegen die USA 2:5. Damit beendet die Schweiz die Vorrunde an der Eishockey-WM in Dänemark und Schweden als Gruppensieger. Die Tschechen fallen in der Gruppe B hinter die Schweiz und die USA zurück.

Schweiz – Kasachstan

Die Schweiz gewinnt das letzte Gruppenspiel gegen Kasachstan mit 4:1. Bis kurz vor der zweiten Pause lag die Hockey-Nati zurück. Die Kasachen steigen durch die Niederlage ab. Aus der anderen Gruppe steht seit gestern Abend Frankreich als Absteiger fest. (riz/sda)