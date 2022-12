Sein Tor brachte den New Jersey Devils keine Punkte: Nico Hischier. Bild: www.imago-images.de

Hischier trifft – Devils verlieren trotzdem +++ Suters Detroit mit unfassbarer Aufholjagd

New Jersey – Boston 1:3

Nico Hischier, 3 Schüsse, 15:46 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 19:13 TOI​

Die New Jersey Devils mit Torschütze Nico Hischier müssen in der NHL die achte Niederlage in den letzten neun Spielen hinnehmen. Die Devils unterliegen daheim den Boston Bruins, dem Leader der Eastern Conference und bislang erfolgreichsten Team der gesamten Liga, 1:3. Nach 46 Minuten glich Captain Nico Hischier mit seinem 14. Saisontor (bei 18 Assists) zum 1:1 aus, aber ab der 56. Minute trafen die Bruins noch zweimal. Das 3:1 erzielten sie ins leere Tor.

Pittsburgh – Detroit 4:5 n. V.

Pius Suter, 2 Schüsse, 2 Checks, 15:56 TOI

Lange sah es nicht gut aus für die Detroit Red Wings. Bereits nach dem ersten Drittel lag das Team von Pius Suter in Pittsburgh 0:4 zurück. Doch dann startete Detroit die Aufholjagd. Mit je zwei Toren im Mittel- und im Schlussdrittel glichen die Red Wings gegen die Penguins aus. Und dann, in der Verlängerung, komplettierte Jake Walman das unfassbare Comeback mit seinem Tor zum 5:4. Diesen feierte er mit dem sogenannten «Griddy».

Es ist erst das vierte Mal in der Geschichte der Red Wings, die 1932 gegründet wurden, dass sie nach einem Vier-Tore-Rückstand noch gewinnen. Letztmals gelang ihnen das im Dezember 1984. Suter kam in Pittsburgh erneut mit der dritten Linie zum Einsatz, von denen aber alle fünf Akteure ohne Torbeteiligung blieben.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

(nih/sda)