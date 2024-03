Kein Männer-Riesenslalom in Kranjska Gora

Der Weltcup der Männer wird nochmals vom Wetter eingebremst. Der am Samstag in Kranjska Gora vorgesehene Riesenslalom kann unter den gegebenen äusseren Bedingungen nicht stattfinden.



Stattdessen wird in der slowenischen Station der am Sonntag geplante Slalom um 24 Stunden vorverlegt. In Kranjska Gora hatte Marco Odermatt in der vergangenen Saison beide Riesenslaloms gewonnen und so seine imposante Serie von zwölf Siegen in dieser Disziplin gestartet. (sda)