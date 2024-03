Damit gewinnt Odermatt den zwölften Riesenslalom in Serie. Der Überflieger glaubte wegen seines Fehlers selber kaum mehr an einen Sieg. Nach dem Rennen sagte er gegenüber SRF über den zweiten Lauf: «Ich habe es dann durchgewürgt und unten alles riskiert.» (msh/lzo)

Es war ein wahrer Krimi. Nach einem Beinahe-Sturz zu Beginn des zweiten Laufs glaubten viele, es sei gelaufen, doch dann drehte Odermatt auf. Er baute seinen Vorsprung bis ins Ziel auf über fünf Zehntel aus. Die nachfolgenden Loïc Meillard und Alexander Steen Olsen kamen nicht mehr an den Dominator aus Nidwalden heran. Am Ende gewann Odermatt mit 34 Hundertstel Vorsprung auf Landsmann Meillard.

Gestern konnte Odermatt in Aspen in den USA das zweite von zwei Riesenslalom-Weltcup-Rennen für sich entscheiden – direkt vor seinem Schweizer Landsmann Loïc Meillard. Dementsprechend hoch kochten auch wieder die Emotionen der Sportkommentatoren, wie man in folgendem Video hören kann:

