«Es reisst mir das Herz raus» – Wendy Holdener teilt letztes Bild mit Bruder Kevin

Vor einer Woche erlag Wendy Holdeners Bruder und Manager Kevin seiner seltenen und schweren Krebserkrankung. Die Schweizer Spitzenskifahrerin zog sich in den Tagen darauf aus den sozialen Medien etwas zurück. Nun postete die Weltmeisterin und Olympiasiegerin das letzte gemeinsame Foto mit Kevin.

«Ich kann und will es nicht glauben, dass du gegangen bist. Es reisst mir das Herz raus, wenn ich daran denke, ohne dich leben zu müssen», schreibt Holdener.

Kevin Holdener feierte vor drei Wochen noch seinen 34. Geburtstag. An seinem letzten Tag heiratete er zudem noch seine Verlobte. «Diese schönen Bilder und dich so glücklich zu sehen, werden immer in unseren Herzen bleiben. Wir vermissen und lieben dich für immer», schrieb die Familie Holdener in der Mitteilung von damals. Einst auch ein grosses Skitalent, machte die seltene und komplexe Krebsart, die im Alter von 20 Jahren erstmals bei ihm auftrat, einen Strich durch die Karriere und das Leben von Kevin Holdener. (abu)