Doppelsieg im Parallelslalom: Julie Zogg holt WM-Gold vor Ladina Jenny

Die Snowboarderin Julie Zogg gewinnt an den Weltmeisterschaften in Bakuriani Gold im Parallelslalom. Sie bezwingt im Final ihre Team-Kollegin Ladina Jenny.

Julie Zogg wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, nachdem sie in der Qualifikation die Bestzeit aufgestellt hatte. Die 30-jährige St. Gallerin war bereits 2019 in Park City in dieser Disziplin Weltmeisterin geworden. Ladina Jenny, auch sie eine St. Gallerin, übertraf ihr Karriere-Bestresultat. Sie hatte sich 2019 in den USA Bronze nach dem Parallel-Riesenslalom umhängen lassen.

Sowohl der blaue als auch der rote Kurs liessen Siegfahrten zu. Deshalb schuf nicht der Parcours die Differenz, sondern ein kleiner Fehler der Aussenseiterin im Flachstück.

Der Final zwischen Zogg und Jenny. Video: SRF

Die Qualifikations-Schnellste Julie Zogg hatte in den Achtelfinals zunächst Team-Kollegin Jessica Keiser ausgeschaltet. Danach musste die 49-jährige Österreicherin Claudia Riegler die Überlegenheit anerkennen, und auch deren Landsfrau Sabine Schöffmann, die später zu Bronze fuhr, blieb chancenlos. Ladina Jenny überwand die grösste Hürde in den Achtelfinals, als sie den Wettkampftag von Daniela Ulbing beendete. Die Österreicherin hatte am Sonntag im Riesenslalom Silber gewonnen.

Ich lag am Sonntag im Rettungsschlitten, habe gedacht, dass es unmöglich sein wird, hier zu fahren. Jetzt mit Ladina auf dem Podest zu stehen, ist der Wahnsinn! Julie Zogg

Die 35-jährige Walliserin Patriza Kummer, die quasi aus dem Nichts in der Qualifikation auf Platz 3 fuhr, scheiterte in der ersten K.o-Runde nach einem Fehler. Auch die Männer carvten diesmal nicht erfolgreich. Dario Caviezel, WM-Zweiter am Sonntag im Parallel-Riesenslalom, schied in den Viertelfinals aus. Gian Casanova hatte es in der Runde zuvor erwischt.

Ladina Jenny sicherte sich Silber. Bild: keystone

Die Schweizer Delegation holte an den Titelkämpfen in Georgien die Medaillen Nummer 2 und 3.

«Klar fährt man im grossen Final um Gold und deshalb war auch eine kurze Enttäuschung da. Aber jetzt bin ich sehr happy über Silber. Die Piste war schwierig, aber ich habe fast keine Fehler gemacht und mein Möglichstes probiert. Im Final gegen Julie zu fahren, war mega schön. Wir sind seit eh und je gegeneinander gefahren.» Ladina Jenny

