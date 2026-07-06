Duell der Extraklasse: Lamine Yamal (rechts) fordert Nuno Mendes. Bild: keystone

«Der härteste Gegner meiner Karriere»: Yamal trifft mit Spanien auf Nuno Mendes

Wenn Spanien heute Abend (21 Uhr) in Dallas auf Portugal trifft, geht es um den Einzug in den WM-Viertelfinal – und um eine ganz persönliche Rechnung. Lamine Yamal trifft auf Nuno Mendes – für den jungen Spanier der härteste Gegenspieler seiner Karriere. Der 18-Jährige kann das Wiedersehen kaum erwarten.

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Nach einer Oberschenkelverletzung ist Lamine Yamal rechtzeitig wieder in Fahrt gekommen: Beim 3:0 gegen Österreich im Sechzehntelfinal wurde er zum Spieler des Spiels gewählt, sein erstes WM-Tor hatte er schon in der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien erzielt. Kein Wunder, verkündete er nach dem Sechzehntelfinal selbstbewusst: «Jetzt beginnt die Weltmeisterschaft.»

Erinnerungen, die schmerzen

Ausgerechnet jetzt kommt es zur Neuauflage jenes Spiels, das Yamal in keiner guten Erinnerung hat. Im Final der Nations League 2025 in München unterlag Spanien Portugal nach einem 2:2 im Elfmeterschiessen.

Ausgerechnet Nuno Mendes hatte Portugal dabei mit seinem Treffer zwischenzeitlich in Führung gebracht, ehe Ronaldo später ausglich – Mendes war der Assistgeber. Yamal blieb ohne Tor und Assist und wurde vor dem Elfmeterschiessen ausgewechselt. Nun also das Wiedersehen mit Portugal und Nuno Mendes – diesmal geht es um den Sprung in den WM-Viertelfinal.

Das Duell, auf das sich Yamal freut

Auf die Frage, wer sein härtester Gegenspieler sei, antwortet Yamal ohne zu zögern: Nuno Mendes. Der Portugiese sei einer der besten Linksverteidiger der Welt, gegen den er besonders gern spiele. Beide wüssten, dass es ein echtes Eins-gegen-eins sei – genau solche Duelle möge er am liebsten. Und Yamal zeigt gegenüber dem PSG-Star grossen Respekt: Die besten Verteidiger müssten nicht ständig ziehen oder foulen, sondern verteidigten über ihre Qualität. Nuno Mendes gehöre genau zu dieser Sorte an Verteidiger.

Zwei, die sich schon gut kennen: Lamine Yamal versucht, an Nuno Mendes vorbeizukommen. Bild: keystone

Auf das Kompliment des Spaniers reagierte der Portugiese ebenfalls mit lobenden Worten: Yamal sei ein Spieler mit sehr viel Qualität – er sei jung und in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Auch er spiele gern gegen ihn – es sei immer ein gutes Duell. Es werde ein sehr schwieriges Spiel gegen eine starke Mannschaft, die den Ball gut laufen lasse. Viel wichtiger als das Einzelduell sei aber das Mannschaftsspiel – und wenn es Portugal gelinge, dass der Ball gar nicht erst zu Yamal komme, sei das schon ein sehr guter Anfang.

Der Segen des Ballon d'or Gewinners

Selbst der grosse Starspieler auf der anderen Seite kommt ins Schwärmen. Cristiano Ronaldo fand nur lobende Worte für den 18-Jährigen: Yamal sei ein Spieler mit einer sehr vielversprechenden Zukunft. Er spiele aktuell überragend und seine Zukunft werde glänzend. Zugleich mahnt der Portugiese, wie schon während der Nations League, man solle Lamine Yamal nicht schon jetzt unter Druck setzen. Ronaldo weist aber auch auf einen weiteren Faktor hin: Spanien sei stets als komplette Mannschaft zu sehen, nicht nur als einen einzelnen Spieler.

Bester Stimmung: Cristiano Ronaldo vor dem Duell mit Spanien. Bild: keystone

Ein zweites Spitzenduell im Zentrum

Nicht nur auf der Seite treffen zwei der Besten aufeinander: Im Zentrum kommt es zum Duell Pedri gegen Vitinha – zwei Taktgeber, um die seit Jahren eine stille Rivalität kreist. Pedri selbst adelte den Portugiesen zuletzt als einen der weltbesten Mittelfeldspieler und zeigte sich vor allem beeindruckt, wie klug er den Spielfluss seiner Mannschaft steuere.

Pedri und Vitinha treffen auch im Achtelfinal im Mittelfeld aufeinander. Bild: www.imago-images.de

Heute Abend treffen in Dallas also nicht nur zwei Nachbarn aufeinander, sondern auch mehrere spannende Duelle auf dem Platz, die sehr entscheidend sein könnten für das Weiterkommen in den Viertelfinal.