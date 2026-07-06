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Englands Henderson verletzt sich nach WM-Sieg beim Feiern mit den Fans

Jordan Henderson of England injured after the match Mexico v England, 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Round of 16, Football, Azteca Stadium, Mexico City, Mexico - 05 Jul 2026Mexic ...
Sofort kümmern sich Betreuer um Jordan Henderson.Bild: www.imago-images.de

«Sieht wirklich übel aus» – Englands Henderson verletzt sich beim Feiern mit den Fans

Nach einem aufregenden 3:2-Sieg über Mexiko steht England im WM-Viertelfinal. Die Freude über den Erfolg wird durch eine schwere Verletzung getrübt – die Jordan Henderson erst nach dem Spiel erlitt.
06.07.2026, 07:4106.07.2026, 07:47

Im Aztekenstadion läuft im Hintergrund immer noch Wonderwall. Den Oasis-Hit singen Englands Spieler und ihre Fans gemeinsam nach den gewonnen Spielen an diesem Turnier. Erste Akteure verabschieden sich, darunter Jordan Henderson. Der 36-Jährige schwingt sich über eine Werbebande zurück aufs Spielfeld – und rutscht aus.

Sofort ist klar: Das hat richtig weh getan. Pfleger eilen herbei, um dem Unglücksraben zu helfen. Schliesslich wird Henderson vom Platz getragen.

Nach dem Spiel gab Trainer Thomas Tuchel an der Medienkonferenz erste Informationen zum Zustand Hendersons. «Er hat sich am Handgelenk verletzt und es sieht wirklich übel aus. Es ist eine ziemlich schwere Verletzung», sagte Tuchel. «Es passt nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht mehr bei uns sein kann. Der Arzt hat mir gesagt, dass er im Spital ist.»

Für den Viertelfinal gegen Norwegen dürfte Henderson ausfallen. An dieser WM gehörte der 90-fache Nationalspieler nicht zu Englands Stamm, er kam lediglich beim 2:0-Sieg gegen Panama zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz.

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Gegen Erling Haaland und Co. wird Tuchel auch auf Reece James, der sich im ersten WM-Spiel verletzt hatte, und auf Jarell Quansah verzichten müssen. Letzterer sah gegen Mexiko für ein Foulspiel die Rote Karte. (ram)

Da war doch mal was …

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