Überschwänglicher Jubel: Lara Gut-Behrami ist Olympiasiegerin. Bild: keystone

Kommentar

Die grossartige Karriere von Lara Gut-Behrami hätte ein anderes Ende verdient

Lara Gut-Behrami liess fast zwei Jahrzehnte lang keinen Schweizer Ski-Fan kalt. Die Tessinerin gewann jeden grossen Titel und kämpfte sich mehr als einmal von schweren Verletzungen zurück. Nun ist Schluss. Eine Würdigung.

Ralf Meile Folge mir

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Wie hoch die Anforderungen doch sind. Die Schnellste soll sie sein. Immer gut gelaunt. Charmant im Umgang mit Reportern, die Teamgefährtinnen nett unterstützend. Hübsch sowieso. Es sind viele Anforderungen, die Teile der Öffentlichkeit an eine junge Frau haben, die nichts anderes im Sinn hat, als einfach nur schneller als alle anderen auf der Welt Ski zu fahren.

Es sind völlig übertriebene Erwartungen, die im Ausdruck «Ski-Schätzli» kulminierten, der jahrelang ein fester Begriff war. Das war genauso despektierlich wie die Tatsache, dass die besten Skirennfahrerinnen dieses Landes lange Zeit als «Meitli» bezeichnet wurden. Als hübsches Beigemüse zu den wahren Stars, den mutigen Abfahrtshelden. Mochte dies frühere Generationen nicht so sehr stören, so störte es Lara Gut gewaltig. Und das sagte sie.

Da mochten sie die «Blick»-Leser noch. schlagzeile: blick, 2011

Sie sagte es auch sonst oft geradeheraus, wenn ihr etwas nicht passte. Mal legte sich die Skirennfahrerin mit dem Verband an, dann mit den Medien. Viele hatten Mühe damit, dass da plötzlich eine junge Sportlerin selbstbewusst aufbegehrte.

Fulminanter Start in die Karriere

Die Tessinerin war noch keine 17 Jahre alt, als sie erstmals auf das Podest eines Weltcuprennens fuhr. 2008 war das – und der Moment, in dem die Erwartungen in die Höhe schossen. Im Winter zuvor hatten die Schweizer Frauen an der WM keine Medaille geholt, von den Titelkämpfen drei Jahre zuvor kehrte die Schweiz sogar gänzlich ohne Edelmetall nach Hause zurück. Das war ein Schock für dieses Land, das sich so sehr als Skination versteht.

Glücklich, einfach nur glücklich: Lara Gut-Behrami 2021 nach ihrem zweiten WM-Titel. Bild: www.imago-images.de

Nun hatte dieses Land eine neue Hoffnungsträgerin. Ein Jahrhunderttalent, das 2009 bei der ersten WM-Teilnahme gleich zwei Silbermedaillen gewann. Die aufgestellte, sympathische, mehrsprachige Lara Gut war auserkoren, die Schweizer Ski-Geschichte neu zu schreiben.

An Vreni Schneider wurde sie gemessen, der erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrerin der Geschichte. «The sky was the limit», der Himmel ist die Grenze, so wie bei Tom Petty, der in «Into the Great Wide Open» über einen Rock-Rebellen namens Eddie sang. «Without a clue» war der, ahnungslos, und wohl auch Lara Gut wusste damals kaum, was auf sie zukommen würde.

Schnee fiel, Schnee schmolz – in den folgenden Wintern gab es eine Konstante: Theater um Lara Gut. Eine Rebellin auf zwei Brettern, die ihr die Welt bedeuten. Verletzungen verhinderten ihren endgültigen Durchbruch, Streitigkeiten zwischen ihrem Privatteam um Vater Pauli Gut und dem Verband kosteten sie Zuneigung. Was Gut nicht zu kümmern schien. Sie wollte einfach nur schnell Ski fahren.

Bestimmt liest es jede 17-Jährige gerne, wenn sie als G-Punkt bezeichnet wird. schlagzeile: sonntagsblick, 2008

Dass sie einen Lätsch machte, als sie 2014 in Sotschi ihre erste Olympiamedaille gewann, Bronze in der Abfahrt, wurde ihr krumm genommen. Nicht die Freude über diese Medaille überwog bei Gut im ersten Moment, sondern die Trauer über den verpassten Olympiasieg, den sich händchenhaltend die zeitgleichen Dominique Gisin und Tina Maze teilten. Das ist das Holz, aus dem wahre, nimmersatte Champions geschnitzt sind.

Die Beste der Welt

2015/16 gelang es Lara Gut so gut wie nie zuvor, schnell Ski zu fahren. Sie gewann den Gesamtweltcup.

Die grosse Kristallkugel für die beste Fahrerin einer ganzen Saison ist die wertvollste Auszeichnung, die es im Skisport gibt. Weltmeister oder Olympiasieger kannst du auch mit dem nötigen Glück am berühmten «Tag X» werden. Aber wer am Ende eines kräftezehrenden Winters mit Reisen durch halb Europa, nach Nordamerika und manchmal Asien ganz oben steht, der ist unwiderruflich zu Recht dort.

Lara Gut-Behrami Geboren am 27. April 1991. – Verheiratet mit Valon Behrami. – Wohnort: Udine (Italien).



Grösste Erfolge: Olympiasiegerin 2022 im Super-G. Gesamtweltcupsiegerin 2016 und 2024. Weltmeisterin Super-G und Riesenslalom 2021. – 6x Disziplinensiegerin im Super G, 1x im Riesenslalom. – 48 Weltcupsiege, total 101 Podestplätze im Weltcup.



Die weiteren Medaillen: Bronze Abfahrt Olympische Spiele 2014. Bronze Riesenslalom Olympische Spiele 2022. – Silber Abfahrt WM 2009. Silber Super-Kombination WM 2009. Silber Super-G WM 2013. Silber Team-Kombination 2025. Bronze Abfahrt WM 2015. Bronze Super-G WM 2017. Bronze Abfahrt WM 2021.

Die Öffentlichkeit hatte sich da längst eine Meinung gemacht. Man liebte oder man hasste Lara Gut, kalt liess sie keinen, der sich für den Skisport interessierte. Aber je länger ihre Karriere nun schon dauerte, umso weniger schien das die Tessinerin zu kümmern. Sie wollte eh nur eines: schnell Ski fahren.

Der Wendepunkt in ihrem Leben

Als 2017 die Heim-Weltmeisterschaften in St.Moritz bevorstanden, galt Gut als logische Topfavoritin. Sie hatte im Vorfeld Weltcuprennen in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom gewonnen und trat an, endlich all die Goldmedaillen einzuheimsen, die ihr zuvor verwehrt blieben.

Der 10. Februar 2017 verändert Lara Guts Leben. Bild: SRF

Die WM im Engadin wurde zu einem Wendepunkt. Nicht nur in ihrer Laufbahn, sondern in ihrem Leben. Nachdem Gut im Super-G die Bronzemedaille geholt hatte, lag sie in der Kombination nach der Abfahrt auf Rang 3. Eine weitere Medaille winkte.

Doch dann das Drama: Beim Einfahren für den Slalom stürzte sie. Kreuzbandriss, Meniskusverletzung, Heim-WM vorbei, Saison vorbei, alle Chancen auf weitere Kristallkugeln dahin.

Doch Gut erhielt eine andere Chance: die, sich selber besser kennenzulernen. Ein Jahrzehnt war sie wie im Hamsterrad um die Welt gehetzt. Konditionstraining im Frühling, dann Schneetraining in Argentinien oder Neuseeland im Schweizer Sommer, Formaufbau auf dem Gletscher daheim, dann die Rennen. Stets stand Lara Gut im Fokus, ob gewollt oder nicht, ob wegen ihrer Leistungen oder wegen anderem.

Trailer zum Dok über Lara Gut: «Looking For Sunshine». Video: YouTube/Niccolò Castelli

Was sie macht, geht die Öffentlichkeit nichts an

Längst war sie nicht mehr der aufstrebende Teenager. Sie war eine 26-jährige Frau. In erster Linie ein Mensch und erst in zweiter einer, der sehr schnell Skifahren kann. Ihr Bezug zum Leben sei ein anderer geworden, sagte sie rückblickend über die Verletzungspause.

Dass ihr Körper die Pausentaste gedrückt hatte, erwies sich als Segen: «Es dauerte, zu realisieren, dass etwas nicht stimmt. Schliesslich habe ich Rennen gewonnen, konnte tun, was ich liebe: Ski fahren. Doch es ging nur darum, besser zu werden. Ich sagte mir immer: Das geht noch, da fehlt noch was. Ich war nie zufrieden. Es fehlte der Ausgleich in meinem Leben. Das Gleichgewicht.»

Sie fand diesen Ausgleich – und heiratete ihn. Seither trat sie als Lara Gut-Behrami an und betonte häufig, wie gut ihr die Beziehung zum früheren Fussballnationalspieler Valon Behrami tue. Wäre sie eine Provokateurin wie es die Sängerin Madonna in ihren besten Jahren war, sie hätte ihre Erfolge mit dem Doppeladler-Jubel gefeiert.

Als Fan auf der Tribüne: Trost für Valon Behrami nach dem Schweizer Ausscheiden an der WM 2018. Bild: imago sportfotodienst

Doch um die öffentliche Meinung scherte sich Lara Gut-Behrami nicht mehr gross. Nebenschauplätze schaltete sie ab, auf den sozialen Medien war sie nicht mehr präsent. Nach dem Motto: Was ich mache, geht die Öffentlichkeit nichts an. In Fernseh-Interviews wirkte sie reserviert, selbst nach erfolgreichen Rennen. Nur noch selten schenkte sie den Reportern ein Lächeln oder ein knackiges Zitat.

«Kein riesiger Unterschied, ob ich Gold habe oder nicht»

Die Schweiz verzweifelte häufig an ihrer erfolgreichsten Skirennfahrerin der Neuzeit. Doch Lara Gut-Behrami ging unbeirrt ihren Weg und schien befreiter denn je zu sein, nun da sie sich darauf konzentrieren konnte, was sie am liebsten macht: Schnell Ski zu fahren.

In Cortina d'Ampezzo wurde Lara Gut-Behrami 2021 Doppel-Weltmeisterin. Endlich baumelte nach dem ersten WM-Titel die so lange ersehnte Goldmedaille um ihren Hals – und was sagte sie? «Ich ging mit der Einstellung an den Start, dass ich nicht unbedingt Gold gewinnen muss. Mir war bewusst, dass es keinen riesigen Unterschied macht, ob ich Gold habe oder nicht. Wenn ich gewinne: Voll cool. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so, dass die ganze Arbeit nichts wert ist.»

Bittere Tränen der Enttäuschung: An den Olympischen Spielen 2018 verpasst sie als Vierte um eine Hundertstelsekunde eine Super-G-Medaille. Bild: EPA/KEYSTONE

Ein Jahr später standen die Vorzeichen schlecht: Grippe, Corona, Isolation und ein heftiger Sturz stoppten Lara Gut-Behrami. Den Widrigkeiten zum Trotz gelang ihr in Peking dennoch die Krönung ihrer Karriere mit dem Olympiasieg im Super-G.



Das Gold-Interview: «Mit 17 hätte ich auch für die Hälfte meiner Erfolge unterschrieben.» Video: SRF

Die Geschichte fuhr immer mit

Ihr Weg, eigenwillig und selbstbestimmt, hat Lara Gut-Behrami zum Erfolg geführt. 2024 gewann sie noch einmal den Gesamtweltcup für die beste Fahrerin des ganzen Winters. Sie konnte 48 Weltcuprennen gewinnen, von den vielen starken Schweizer Skirennfahrerinnen der Vergangenheit gewann nur Vreni Schneider (55) noch öfter.

Die glorreiche Vergangenheit fährt immer mit, wenn in Schweizer Stuben ein Skirennen geschaut wird. Lara Gut-Behrami hielt sich lieber in der Gegenwart auf und machte das, was sie schon immer am liebsten machte: schnell Skifahren.

Wer will da schon nicht Skifahrerin sein? Lara Gut-Behrami in St.Moritz. Bild: www.imago-images.de

Sie machte es für sich. Nicht für Verbandsfunktionäre, nicht für Reporter, nicht für die Schweiz. Sie verbog sich nicht, ging den Weg, den sie für richtig hielt.

Damit ist sie nicht nur eine im Berufsleben erfolgreiche Person geworden, sondern auch ein zufriedener Mensch, der mit sich im Reinen ist. Und das ist mehr wert als jede Medaille.

Mit 35 Jahren beendet Gut-Behrami nun ihre grandiose Karriere. Eigentlich hätten die Saison 2025/26 ihre Abschiedstournee, die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina ein letztes Highlight sein sollen. Dann verletzte sie sich nach dem ersten Saisonrennen im Training schwer. Sie schuftete für ein mögliches Comeback, die Heim-WM 2027 in Crans-Montana wurde zum Thema. Doch dazu kommt es nun nicht mehr. Am heutigen Mittwoch erklärte sie ihren Rücktritt. Sie wolle sich nicht mehr zwingen, Schmerzen zu ertragen.

Es ist für sie und ihren Körper wohl der richtige Entscheid und trotzdem hätte Lara Gut-Behrami ein anderes Ende als Skirennfahrerin verdient – an ihrer grossartigen Karriere ändert das aber nichts.