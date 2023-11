Nach seinem 3. Platz im Zweier verpasstbeimmit dem grossen Schlitten alsdas Podest. Derderselbe wie am Vortag. Vogt und seinen Anschiebern Oliver Gyger, Alain Knuser und Sandro Michel fehlten auf der Olympia-Bahn von 2022 in Yanqing 19 Hundertstel zum Podestplatz. Der Schwyzer und seine Crew schufen sich in beiden Läufen mit den schlechtesten Startzeiten aller Teilnehmer zwei Mal eine Hypothek.feierte wie am Freitag im Zweier. Als Dritter sorgte derfür eine faustdicke Überraschung. Der 26-Jährige zog aus den vielen Trainingsfahrten auf seiner Heimbahn Profit und lag bei Halbzeit sogar in Führung. Letztlich brachte er den ersten Podestplatz eines chinesischen Bobs im Weltcup relativ sicher ins Ziel.underreichten mit ihren Teams die. Allerdings ist die Aussagekraft dieser Platzierungen bei bloss elf gestarteten Bobs relativ gering. In Europa, wenn mehr Schlitten starten, dürfte die Konkurrenz einiges grösser sein. Am Sonntag folgt mit dem Vierer noch ein drittes und letztes Weltcup-Rennen in China, bevor es am zweiten Dezember-Wochenende in La Plagne in den französischen Alpen weitergeht. (nih/sda)