Richard Carapaz führt den Giro d'Italia auch nach der viertletzten Etappe an. Der Olympiasieger aus Ecuador liegt weiterhin drei Sekunden vor dem Australier Jai Hindley. Einen anderen Gegner im Kampf um den Gesamtsieg wurde Carapaz bereits vor dem Start los: Der bisherige Gesamtvierte João Almeida musste nach einem positiven Corona-Test das Handtuch werfen.



Den Tagessieg nach 156 km von Borgo Valsugana nach Treviso machte ein Quartett unter sich aus. Der Däne Magnus Cort musste sich dabei überraschend Dries de Bondt und dem Italiener Edoardo Affini geschlagen geben. Der 30-jährige Belgier vom Team Alpecin feierte seinen grössten Erfolg, den ersten nach dem nationalen Meistertitel vor fast zwei Jahren.



Zum Abschluss stehen am Freitag und Samstag noch zwei Etappen in den Bergen an, den Abschluss macht am Sonntag ein Zeitfahren rund um Verona. (ram/sda)

Bild: keystone