«Die Gegentore regen mich enorm auf, als Verteidiger will man immer zu null spielen. Wir müssen wieder härter arbeiten, auch als Team zu verteidigen. Wir wollen jeden Match gewinnen, das war auch heute das Ziel, das haben wir nicht geschafft. Dafür haben wir Moral gezeigt, haben gekämpft und alles gegeben, das Spiel zu drehen, was uns aber nicht gelungen ist. Deshalb habe ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Zürich hat gezeigt, dass es gut in Form ist. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit Mühe gehabt und dann zu einfach Gegentore kassiert.»

St.Gallen läuft in Sion zur Höchstform auf – und stürzt Celestini weiter in die Krise

Wie Fassnacht standen auch andere gestandene Young Boys nicht von Beginn weg oder gar nicht auf dem Platz. Die Abwesenden wurden aber gut vertreten. Speziell nach den Einwechslungen von Meschack Elia und Fabian Rieder griff YB mit viel Tempo an. In der Schlussphase stand der Leader gegen den Meister näher am Sieg. Bereits am Dienstag geht es für YB mit dem Cup-Viertelfinal gegen Thun weiter.

Der dänische Trainer hat den FCZ längst wieder gefestigt. Die Zürcher kommen auch mit Rückschlägen gut zurecht. Gegen YB mussten sie einen solchen in der 57. Minute beim Stand von 1:0 hinnehmen. Zuerst verpasste Aiyegun Tosin mit einem wunderschönen Schlenzer an die Latte das 2:0, bevor im Gegenzug Joël Monteiro der FCZ-Verteidigung unwiderstehlich davon lief und zum 1:1 abschloss.

Die Young Boys geraten in der 22. Runde der Super League beim FC Zürich (2:2) zweimal in Rückstand. Die zweite Saisonniederlage verhindern sie aber dank der Tore von Joël Monteiro und Christian Fassnacht.

Wie die Sägemehl-Kapitalisten ihre Unschuld verloren haben

Noch nie war so viel Geld im Schwingen wie im 21. Jahrhundert. Aber beim letzten Eidgenössischen in Pratteln konnten die roten Zahlen erst Monate später schwarz gefärbt werden. Nun wird bereits gejammert, dass das Geld beim nächsten grossen nationalen Hosenlupf 2025 in Mollis nicht reichen wird. Die Sägemehl-Kapitalisten bezahlen den Preis für ihre Naivität. Der Sägemehlring als heile Welt. Wo Geist und nicht Geld den Sport prägen. Wo alte Bräuche und Werte gepflegt werden. Der wertkonservative Sport wird zu einer Gegenwelt. Schwingen hat wie kaum ein anderer Sport auch eine politische und kulturelle Bedeutung in unserem Land. Schwingen findet immer mehr mediale Beachtung und ist auch in den urbanen links-grünen Zentren des Landes populär. Schwingen ist telegen. Die kräftigen Kerle in Zwilchhosen zählen zu den bekanntesten Personen unserer Zeitgeschichte. Das Schwingen erlebt einen beispiellosen Boom.