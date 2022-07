Djokovic gewinnt zum 7. Mal in Wimbledon: «Ich liebe diesen Ort und er liebt mich zurück»

«Nick, du wirst wieder hier stehen. Irgendwo in einem Final. Du hast gezeigt, warum du einer der besten Spieler der Welt bist. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viele nette Worte über dich sage. Es ist jetzt offiziell eine Bromance. Ich kann nicht beschreiben, was mir diese Turnier bedeutet. Es ist das speziellste Turnier für mich. Ich liebe diesen Ort und er liebt mich zurück.»

Novak Djokovic