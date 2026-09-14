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Tennis ATP: Erster Challenger-Turniersieg von Mika Brunold

Mika Brunold, hier bei einer Davis Cup Partie für die Schweiz im Februar, hat sein erstes ATP-Challenger-Turnier gewonnen.
Mika Brunold, hier bei einer Davis Cup Partie für die Schweiz im Februar, hat sein erstes ATP-Challenger-Turnier gewonnen.Bild: Keep Cool AG

Erster Challenger-Turniersieg von Mika Brunold

14.09.2026, 00:3314.09.2026, 01:35

Der junge Schweizer Tennisprofi Mika Brunold (ATP 410) feiert beim Challenger-Turnier in Tulln seinen ersten Sieg auf der zweithöchsten Stufe der ATP. Im Final setzt sich der 21-jährige Basler 6:4, 6:3 gegen den Brasilianer João Lucas Reis da Silva (ATP 282) durch.

Der Sieg Am Challenger-Turnier in Tulln ist der bisher grösste Erfolg von Mika Brunold
Der Sieg Am Challenger-Turnier in Tulln ist der bisher grösste Erfolg von Mika BrunoldBild: Keep Cool AG

Brunold war als Qualifikant in das NÖ Open in Österreich gestartet. Dabei schlug er mit Filip Misolic auch einen Spieler, der einst zu den Top 100 der Weltrrangliste gezählt hatte.

Inklusive Qualifikation verlor Brunold auf dem Sandplatz in Niederösterreich nur einen Satz. In der Weltrangliste wird er rund 150 Plätze gut machen. (sda/her)

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