Werro gewinnt auch bei Ultimate Championship und setzt Siegesserie fort

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Audrey Werro bestätigt ihre hervorragende Form und krönt ihre Saison bei der ersten Ausgabe der Ultimate Championship. Die 22-jährige Freiburgerin dominiert den 800-m-Lauf mit einer Zeit von 1.55,88. Da können auch ihre Konkurrentinnen Keely Hodgkinson und Femke Broeders-Bol nicht ganz mithalten.

Für Werro geht damit eine beeindruckende Siegesserie weiter. Vor dem neu ins Leben gerufenen Event in Budapest gewann Werro nicht nur bei der Europameisterschaft, sondern auch die Diamond-League-Meetings in Lausanne, Zürich und Brüssel. Letztmals musste sich Werro im März bei der Hallen-WM in einem Final geschlagen geben. In der Freiluftsaison gewann die Europameisterin jedes Rennen, bei dem sie angetreten ist. (nih)