Casper Ruud überzeugt in Paris weiter Bild: keystone

Ruud bleibt bei Roland Garros auf Kurs +++ Mitfavoritin Rybakina muss aufgeben

Mitfavoritin Rybakina gibt krankheitsbedingt Forfait

Pech für Jelena Rybakina: Die als Nummer 4 gesetzte Kasachin kann am French Open krankheitsbedingt nicht zu ihrem Drittrundenspiel gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo (WTA 132) antreten.

Sie habe Fieber und Kopfschmerzen und habe in den letzten zwei Nächten nicht gut geschlafen, erklärte die Wimbledonsiegerin in einer Pressekonferenz. Als Siegerin des WTA-1000-Turniers von Rom im letzten Monat und Finalistin am Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, gehörte die 23-jährige Rybakina bei Roland Garros zu den Mitfavoritinnen.

Ruud weiter auf Kurs

Der Vorjahresfinalist Casper Ruud ist den Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic in die Achtelfinals gefolgt. Die Weltnummer 4 aus Norwegen gewann seine Drittrundenpartie nach Startschwierigkeiten gegen den Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

Ruud ist in Paris nach dem Ausscheiden von Daniil Medwedew der bestklassierte Spieler in der unteren Tableauhälfte. In der nächsten Runde könnte Ruud mit dem Chilenen Nicolas Jarry (ATP 35) auf seinen Nachfolger in der Siegerliste des Geneva Open treffen, der ihn vergangene Woche in Genf im Viertelfinal besiegt hatte. (abu/sda)