Zverev nach 5 Sätzen im Viertelfinal – Alcaraz gnadenlos – Jastremska überrascht

Zverev nach Match-Tiebreak weiter

Alexander Zverev (ATP 6) tat sich gegen Cameron Norrie (ATP 22) schwer. Erst im Tiebreak des fünften Satzes sicherte sich der Deutsche den Platz in den Viertelfinals. Dabei ging er als klarer Favorit in die Partie gegen den Briten. Doch schon im ersten Satz wurde klar, dass das Spiel in Melbourne kein Selbstläufer würde.

Trotz zweifacher Satzführung von Zverev kämpfte sich Norrie in den fünften Satz, wo er sich im entscheidenden Tiebreak dann aber doch deutlich geschlagen geben musste. Nach 4:09 Stunden setzte sich Zverev 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) durch. Für den 26-Jährigen war es beim vierten Auftritt am diesjährigen Australian Open bereits das zweite Spiel, das über die volle Distanz ging. Im Viertelfinal wartet dann Carlos Alcaraz, der sich 6:4, 6:4, 6:0 gegen Miomir Kecmanovic durchgesetzt hat.

Nach über vierstündigem Kampf steht Alexander Zverev im Viertelfinal des Australian Open. Bild: keystone

Überraschender Sieg von Jastremska

Die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska qualifiziert sich am Australian Open überraschend für die die Viertelfinals. Die 23-Jährige setzte sich gegen Victoria Asarenka 7:6 (8:6), 6:4 durch.

Sie ist nach Marta Kostjuk die zweite Ukrainerin im Viertelfinal. Es hätte sogar eine dritte werden können, doch Jelina Switolina wurde durch einen blockierten Rücken gestoppt. Die Turniernummer 19 und Bezwingerin der letzten Schweizerin Viktorija Golubic musste schon nach drei Games gegen Linda Noskova aufgeben. Die 19-jährige Tschechin trifft nun im Duell zweier ungesetzter Aussenseiterinnen auf Jastremska.

Medwedew tut sich schwer – bleibt aber souverän

Der krasse Aussenseiter Nuno Borges (ATP 69) bereitete der Weltnummer 3 Daniil Medwedew überraschend Probleme. Bereits im zweiten Satz erzwang der Portugiese das Tiebreak, bevor er sich den dritten Satz dann schnappte. Danach machte der Russe aber kurzen Prozess und schloss nach 3:11 Stunden zum 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 ab. Der letzte Satz dauerte nur noch 24 Minuten, nachdem die beiden vorherigen Sätze beide über eine Stunde gedauert hatten.

