Djokovic überlässt Mannarino nur drei Games – Sabalenka nicht zu bremsen

Novak Djokovic und Aryna Sabalenka melden ihre Ambitionen auf einen weiteren Turniersieg am Australian Open in Melbourne deutlich an.

Djokovic überlegen

Novak Djokovic, der in Melbourne seit 2018 ungeschlagen ist, aber in den ersten beiden Runden nicht ganz so souverän wirkte, gewann zum zweiten Mal in Folge in drei Sätzen. Diesmal deklassierte er einen allerdings müden Adrian Mannarino 6:0, 6:0, 6:3. Der an Nummer 20 gesetzte Franzose hatte in der 1. Runde den Romand Stan Wawrinka ebenso in fünf Sätzen geschlagen wie seine nächsten beiden Gegner.

Der «Djoker» macht Fans happy. Bild: keystone

Tsitipas aus den Top Ten

Als nächster versucht sich im Viertelfinal die Weltnummer 12 Taylor Fritz gegen Djokovic. Der Amerikaner setzte sich in vier Sätzen gegen den letztjährigen Finalisten Stefanos Tsitsipas durch, der nach der Niederlage aus den Top Ten fallen wird.

Sabalenka nicht zu bremsen

Noch überlegener fegt Aryna Sabalenka durch das Frauenfeld. Nach einem 6:3, 6:2 gegen Amanda Anisimova hat die Belarussin in vier Partien ganze elf Games abgegeben. Im Viertelfinal trifft Sabalenka auf die Tschechin Barbora Krejcikova, der gegen die 16-jährige Russin Mirra Andrejewa nach verlorenem Startsatz die Wende gelang. (ram/sda)

Fan-Selfies? Kann Sabalenka ebenso. Bild: keystone

