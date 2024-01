Ein enttäuschter Josh Allen muss seinem Gegenüber Patrick Mahomes wieder einmal nach einem Playoff-Spiel gratulieren. Bild: www.imago-images.de

Mahomes' Chiefs fügen Buffalo nächste schmerzhafte Pleite zu – Lions halten Bucs Stand

Einmal mehr bedeuten die Viertelfinals für Buffalo Endstation, die Kansas City Chiefs erweisen sich erneut als zu stark. Derweil setzen die Detroit Lions ihre Traumsaison fort.

Buffalo Bills – Kansas City Chiefs 24:27

Am Ende versagten Tyler Bass, dem Kicker der Buffalo Bills, die Nerven. Knapp zwei Minuten vor Schluss hätte er mit einem Field Goal aus 44 Yards für den Ausgleich sorgen und die Chancen auf den Einzug in die Halbfinals am Leben erhalten können. Doch der 26-Jährige, der schon in den vergangenen beiden Wochen jeweils zwei seiner drei Field-Goal-Versuche vergab, schoss deutlich am rechten Pfosten vorbei. So konnten Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs die sechste Halbfinal-Teilnahme in Serie klarmachen.

Mahomes zeigte eine makellose Leistung mit zwei Touchdown-Pässen auf Tight End Travis Kelce und einigen starken Würfen in den wichtigsten Momenten. In den ersten fünf Drives – jenen vor der Halbzeit, als nur noch 26 Sekunden auf der Uhr waren, aussen vor – skorten die Chiefs jedes Mal. Der 28-jährige Spielmacher und seine liebste Anspielstation schrieben mit dem zweiten Touchdown zudem Playoff-Geschichte. Dank des 16. Touchdown-Passes von Mahomes auf Kelce sind sie das in der entscheidenden Saison-Phase erfolgreichste Quarterback-Tight-End-Duo der NFL-Geschichte.

Während die Chiefs in der nächsten Saison auf das mit 13 Siegen beste Team der Regular Season, die Baltimore Ravens, treffen, erlebten die Bills die nächste bittere Enttäuschung. Zum dritten Mal in Serie scheiterte das Team um Quarterback Josh Allen in den Viertelfinals, zum zweiten Mal nach der Saison 2021/22 an den Chiefs.

Allen war mit einem Touchdown-Pass und zwei weiteren erlaufenen Touchdowns wenig vorzuwerfen, doch kam die Offense insgesamt jeweils nur schleppend voran. Gerade an sogenannten «Big Plays», die mindestens 20 Yards Raumgewinn bringen, mangelte es dem Team von Trainer Sean McDermott. Aus den letzten drei Drives resultierte kein einziger Punkt mehr.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NFL

Detroit Lions – Tampa Bay Buccaneers 31:23

In der zweiten Viertelfinal-Partie der NFC hielten die Detroit Lions einer versuchten Aufholjagd der Tampa Bay Buccaneers kurz vor Schluss Stand. Nachdem Bucs-Quarterback Baker Mayfield knapp fünf Minuten vor Schluss sein dritter Touchdown-Pass gelungen war und die Defensive von Tampa Bay die Lions-Offense aufgehalten hatte, hätten die Gäste noch einmal die Chance zum Ausgleich gehabt. Diese währte jedoch nicht lange.

Bereits im zweiten Spielzug des schlussendlich letzten Drives der Bucs unterlief Mayfield eine Interception, wodurch die Niederlage besiegelt war. Durch den 31:23-Erfolg erreichen die Lions den Halbfinal, wo sie nächste Woche auswärts auf die San Francisco 49ers treffen werden. Dies haben sie einem einmal mehr souveränen Quarterback Jared Goff zu verdanken, der sich erneut auf Receiver Amon-Ra St.Brown (77 Yards, 1 Touchdown) und Runningback Jahmyr Gibbs (114 Yards, 1 Touchdown) verlassen konnte.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NFL

Damit steht Detroit erstmals seit 32 Jahren in einem Halbfinal und hat gar die Chance, in der 58. Ausgabe des Super Bowls die Finalpremiere zu feiern. Dafür müsste das Team von Dan Campbell aber die klar favorisierten 49ers schlagen, die am Samstag gegen Green Bay jedoch ihre Problemchen hatten.