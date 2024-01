Alleine zwölf Sponsoren sind auf der Vorderseite der Leibchen, die in der Staatsmeisterschaft des Bundesstaats Parana zum Einsatz kommen, vertreten. Vier weitere Sponsoren teilen sich die beiden Ärmel, während drei Geldgeber den Rücken zieren. Die restlichen zehn Unternehmensnamen sind im Stile von Werbetafeln, die bei Spieler-Interviews und Pressekonferenzen jeweils im Hintergrund stehen, in den Rückennummern platziert.

Wobei: Wirklich jeden freien Fleck nutzen die Österreicher anscheinend nicht, wenn man sich das Trikot von Operario Ferroviario anschaut. Der brasilianische Drittligist aus Ponta Grossa absolvierte in den vergangenen Tagen die ersten beiden Pflichtspiele in seinen neuen Trikots. Auf dem Kunststück eines wohl ganz gewieften Marketingleiters sind ganze 29 Sponsoren aufgedruckt, die ob der vier gewonnenen Punkte sicher glücklich sein werden.

Erneuter Last-Minute-Sieg für Leader Leverkusen – Okafor trifft für Milan zum Sieg

Bayer 04 Leverkusen bleibt in dieser Saison ungeschlagen. In einem spektakulären Schlagabtausch mit RB Leipzig setzte sich der Tabellenführer der Bundesliga auswärts mit 3:2 durch. In der Serie A traf Noah Okafor in der Nachspielzeit für Milan zum Sieg.

Der Ecuadorianer Piero Hincapie schob den Ball in der Nachspielzeit nach einem Eckball am zweiten Pfosten über die Linie und sorgte so für einen Last-Minute-Sieg des Leaders – wie schon vorige Woche in Augsburg. In einer äusserst temporeichen Partie konterte Leverkusen zuvor zwei Mal eine Leipziger Führung.