Novak Djokovic gewinnt in London den Viertelfinal gegen den Russen Andrej Rublew 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. Bild: keystone

Djokovic siegt zum 33. Mal in Serie +++ Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ausgeschieden

Mehr «Sport»

Djokovic mit 33. Sieg in Serie

Novak Djokovic ist in Wimbledon einfach nicht zu schlagen. Der 36-jährige Serbe gewann in London den Viertelfinal gegen den Russen Andrej Rublew 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und feierte beim Rasen-Klassiker seinen 33. Sieg in Serie. Derweil verlor der Russe auch sein achtes Viertelfinalspiel an einem Grand-Slam-Turnier.

Video: SRF

Djokovic ist nur noch zwei Erfolge von seinem 24. Grand-Slam-Triumph entfernt. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel bekommt er es am Freitag mit dem Italiener Jannik Sinner zu tun. Der 21-Jährige setzte sich gegen den Russen Roman Safiullin 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 durch und steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in den Halbfinals.

Ein kleines Tennis-Märchen für Jelina Switolina

Die Ukrainerin Jelina Switolina eilt in Wimbledon von Sieg zu Sieg. Nur noch zwei Erfolge fehlen ihr bis zum Titel. Die 28-Jährige gewann gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek 7:5, 6:7 (5:7), 6:2 und zog zum zweiten Mal nach 2019 in die Vorschlussrunde ein. Jelina Switolina, die Nummer 76 der Weltrangliste steht nur dank einer Wildcard im Hauptfeld, verwandelte nach 2:50 Stunden ihren zweiten Matchball.

Jelina Switolina kann ihren Sieg gegen Iga Swiatek kaum glauben. Bild: keystone

In den Halbfinals vom Donnerstag trifft sie auf die Tschechin Marketa Vondrousova. Die 24-Jährige setzte sich in ihrem Viertelfinal überraschend gegen die Amerikanerin Jessica Pegula 6:4, 2:6, 6:4 durch. Die Finalistin des French Open 2019, aktuell die Nummer 42 der Weltrangliste, ist im Tableau von Wimbledon noch nie so weit vorgestossen.

(lst/sda)