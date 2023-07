Die Erleichterung war Djokovic nach seinem erkämpften Sieg anzumerken. Bild: keystone

Eubanks wirft Tsitsipas raus +++ Djokovic schlägt auch hartnäckigen Hurkacz

Mehr «Sport»

Tiebreak-König Djokovic

Novak Djokovic steht zum sechsten Mal in Folge und zum 14. Mal ingesamt in den Viertelfinals von Wimbledon. Um sich gegen den starken Aufschläger Hubert Hurkacz durchzusetzen, musste der Vorjahressieger einen Umweg nehmen. Dies nicht nur wegen seines ersten Satzverlustes im Turnier, sondern auch wegen der Sperrstunde am späten Sonntagabend, aufgrund derer die Partie nach zwei Sätzen unterbrochen worden war.

Beim 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 schraubte Djokovic seine bestechende Tiebreak-Bilanz an Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr auf 14:1. Im Tiebreak des ersten Satzes wehrte der Serbe beim Stand von 3:6 drei Sätzbälle am Stück ab. Sein drittletzter Gegner auf dem Weg zum achten Triumph auf dem Rasen von Wimbledon ist der Russe Andrej Rublew (ATP 7).

Tsitsipas in fünf Sätzen geschlagen

Mit dem als Nummer 5 gesetzten Stefanos Tsitsipas ist nach Casper Ruud (ATP 4) der zweite Spieler aus den Top 8 bei den Männern ausgeschieden. Der Grieche, der in Wimbledon noch nie über die Achtelfinals hinausgekommen ist, unterlag dem 27-jährigen Amerikaner Christopher Eubanks (ATP 43) nach 2:1-Satzführung mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 4:6. (abu/sda)

Teenie-Wunder Andrejewa ausgeschieden

Der Vormarsch der 16-jährigen Russin Mirra Andrejewa endete in den Achtelfinals. Der Teenager musste sich der Amerikanerin Madison Keys, der Nummer 18 in der Weltrangliste, nach Satz- und 4:1-Führung im zweiten Abschnitt geschlagen geben. Keys, die in der 2. Runde die Zürcherin Viktorija Golubic ausgeschaltet hat, bekommt es nach dem 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 mit der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka aus Belarus oder der Russin Jekaterina Alexandrowa, der Nummer 22 im Ranking, zu tun.

Medwedew profitiert von Aufgabe

Keine drei Sätze musste Weltnummer 3 Daniil Medwedew absolvieren, um in den Viertelfinal vorzustossen. Sein Gegner, der Tscheche Jiri Lehecka musste nach zwei Sätzen (4:6, 2:6) wegen Schmerzen im Fuss aufgeben. Für den Russen Medvedev ist es die erste Viertelfinal-Qualifikation in Wimbledon. (abu/sda)