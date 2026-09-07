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US Open: Alcaraz dominiert weiter – Sabalenka souverän

Carlos Alcaraz, of Spain, reacts during the third round of the U.S. Open tennis championships against Wu Yibing, of China, Friday, Sept. 4, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Carlos Alc ...
Die lange Verletzungspause ist Carlos Alcaraz nicht anzumerken.Bild: keystone

Alcaraz dominiert weiter – Sabalenka souverän – Medwedew scheitert klar

07.09.2026, 09:1507.09.2026, 09:15
Inhaltsverzeichnis
Alcaraz gegen Shelton im Viertelfinal
Sabalenka weiter auf Kurs

Alcaraz gegen Shelton im Viertelfinal

Carlos Alcaraz trifft beim US Open nach einer langen Verletzungspause im Viertelfinal auf den Amerikaner Ben Shelton, die Nummer 9 der Weltrangliste. Der Vorjahressieger Alcaraz und Shelton, beide 23 Jahre alt, überzeugten in der Nacht auf Montag jeweils in drei Sätzen gegen den Amerikaner Tommy Paul und den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/US Open Tennis Championships

Nur die Kompressionsmanschette an Alcaraz’ rechtem Arm verriet noch die Handgelenkverletzung, die ihn zwischen April und Ende August von der Tour ferngehalten hatte. Nun steht für den Spanier mit der Partie gegen Shelton die erste grosse Herausforderung an. Alcaraz bezwang den Amerikaner 2025 beim French Open und 2023 beim Masters-1000-Turnier in Toronto.

Der Sieger dieses Spitzenspiels trifft im Halbfinal auf einen Amerikaner: Frances Tiafoe besiegte den Russen Daniil Medwedew 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6). Er trifft im Viertelfinal auf seinen Landsmann Alex Michelsen, der den Argentinier Tomas Martin Etcheverry aus dem Turnier warf.

epa13218623 Daniil Medvedev of Russia reacts while in action against Frances Tiafoe of the USA during their Mens Singles round 4 match of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King ...
Medwedew unterlag Tiafoe in drei Sätzen.Bild: keystone

Sabalenka weiter auf Kurs

Aryna Sabalenka ist auf dem Weg zum Hattrick. Die US-Open-Siegerin der Jahre 2024 und 2025 liess gegen die amerikanische Doppelspezialistin Taylor Townsend nichts anbrennen. Nun wartet im Viertelfinal die Wimbledon-Siegerin Linda Noskova auf die Belarussin. Sabalenka steht weiter unter Zugzwang, wenn sie ihren Platz als Nummer 1 der Welt behalten will. Auch Jelena Rybakina, Jessica Pegula und Coco Gauff haben ein Auge auf den Thron geworfen. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/US Open Tennis Championships
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