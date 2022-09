Im Wortlaut: So erklärt Federer seinen Rücktritt

Wie viele von euch wissen, habe ich in den letzten drei Jahren mit Verletzungen und Operationen zu kämpfen gehabt. Ich habe hart gearbeitet, um wieder voll in Form zu kommen. Aber ich kenne auch die Fähigkeiten und Grenzen meines Körpers, und seine Botschaft an mich war in letzter Zeit eindeutig. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe in 24 Jahren mehr als 1500 Spiele bestritten. Der Tennissport hat mich grosszügiger behandelt, als ich es mir je hätte träumen lassen, und jetzt muss ich erkennen, wann es Zeit ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden.