Roger Federer liess den Traum eines jungen Tennisspielers wahr werden. Bild: keystone

Federer beschert jungem Fan «den besten Tag» seines Lebens

Was 2017 mit einem Versprechen bei einer Pressekonferenz anlässlich der US-Open begann, wurde nun Wirklichkeit. Roger Federer hält Wort und erfüllt einem US-Nachwuchstalent ein lange gehegten Traum.

Vor fünf Jahren bat der junge Izyan «Zizou» Ahmad bei einer Pressekonferenz am US Open Roger Federer darum, «noch acht bis neun Jahre weiterzuspielen.» Nur so könne er noch gegen ihn spielen, wenn er dereinst Profi werde. Der Schweizer Tennis-Superstar gab «Zizou» sein Wort («Pinky Promise»), dass er gegen ihn spielen werde.

Rund fünf Jahre später wurde der junge US-Amerikaner, unter dem Vorwand hier einige Trainings absolvieren zu müssen, von Federers Sponsor Barilla nach Zürich gelockt. Dass er hier ein Spiel gegen sein Idol bestreiten würde und dieser ihm dadurch «den besten Tag» seines Lebens bescheren würde, konnte «Zizou» trotz eines ziemlich ungewöhnlichen Tagesablaufs zu keinem Zeitpunkt ahnen. Die Überraschung war schliesslich riesig, als plötzlich der «Maestro» vor ihm stand und ihn zum Duell herausforderte.

Roger Federer löst sein Versprechen ein und spielt gegen Nachwus-Tennistalent «Zizou» aus den USA. Video: YouTube/Barilla

Federer zeigte sich in der Partie der beiden angetan von «Zizous» Können. Izyan Ahmad ist derzeit die Nummer 1 seiner Altersklasse in den USA. Sein Training absolviert er an der John McEnroe Tennis Academy in New York. Zudem ist er Teil des USTA National Player Development Program, welches junge Tennistalente in den USA fördert. Gut möglich, dass man in Zukunft von «Zizou» noch so einiges hören wird. (mom)