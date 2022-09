Survival-Papst und Tennis-König: Bear Grylls mit Roger Federer in den Alpen. bild: Social News XYZ

Du bist Roger Federer und Bear Grylls serviert dir gerade ein Fischauge …

Gedreht wurde vor eineinhalb Jahren – nun ist erstmals ein Video von Roger Federer beim Überlebens-Training mit Bear Grylls zu sehen. Sicher ist: Die Erdbeeren in Wimbledon dürften dem Schweizer Tennis-Star besser schmecken als das, was er daheim in den Bergen ass.

Beide sind auf ihrem Gebiet Legenden. Roger Federer gewann 20 Grand-Slam-Turniere und war länger die Weltnummer 1 im Männer-Tennis als jeder andere. Abenteurer Bear Grylls fesselt die Fernsehzuschauer mit seiner Show «Stars am Limit» an den Bildschirm. Schauspieler, Sportler, Musiker und sogar US-Präsident Barack Obama vertrauten sich dem ehemaligen Soldat an, der sie in die einsame Wildnis führte.

Roger Federer drehte im Februar 2017 mit Grylls. Aus den Schweizer Alpen postete der Survival-Experte dieses Bild:

Nun ist ein Video veröffentlicht worden, das einen Ausschnitt der Sendung zeigt. Die Szene ist wohl eines der Highlights, denn sie zeigt, wie der prominente Gast etwas «Gruusiges» zu essen bekommt – meist der schaurigste Moment der Folge.

Ein von einem anderen Tier verlassener Fischkadaver hat noch einen intakten Kopf. Was Bear Grylls dazu veranlasst, Roger Federer einen proteinreichen Snack vorzuschlagen: ein Fischauge.

Isst Federer das Fischauge oder nicht? Die Auflösung am Ende des Videos. Video: YouTube/Luis Ortiz

Während Federer noch überlegt, ob er das Auge wirklich essen soll, ist Grylls von etwas anderem sichtlich beeindruckt: Federers Hornhaut an der rechten Hand, die seit drei Jahrzehnten einen Tennisschläger fest umklammert.

Ein Fischauge inmitten von Hornhaut. bild: social news xyz

Die rechte Hand des 36-Jährigen wird das nächste Mal bei einem Ernsteinsatz am Montag einen Tennisschläger halten. Um 14 Uhr beginnt Roger Federer seine Mission «Titelverteidigung» in Wimbledon gegen Dusan Lajovic.

Das sagte Roger Federer vor dem Drehbeginn

«Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe über die Jahre so viele Sendungen von Bear Grylls gesehen. Als ich ihn mal traf, stellte er sich als netter Kerl und grosser Tennis-Fan heraus. Als er mich anrief und fragte, ob ich mitmachen wolle, hatte ich als einzige Bedingung, dass es in meinen Terminkalender passt und dass ich mich möglichst nicht verletze. Ich bin mir sicher, dass es eine grossartige Erfahrung sein wird.»

Roger Federer über seine Teilnahme an der TV-Show. Video: YouTube/Social News XYZ

«Ich hoffe, dass mir meine Tennis-Fähigkeiten zugute kommen werden, die Balance zum Beispiel.»

«Die Menschen sehen mich als sehr fokussierten Tennis-Spieler, der unter Druck nie versagt. Das ist Quatsch, wir sind doch alle gleich, jeder hat Angst vor etwas. Ich habe definitiv Respekt vor der Wildnis. Das letzte was ich will, ist mich zu verletzen oder zu verirren. Basejumpen oder skydiven würde ich niemals tun. Ich bin einfach ganz ein normaler Typ.»

Wen der schon alles traf … Roger Federer und die Stars 1 / 27 Wen der schon alles traf … Roger Federer und die Stars quelle: ap/ap / andrew brownbill