Swiatek ohne Satzverlust im Halbfinal – Aufholjagd von Keys wird belohnt

Die 29-Jährige nimmt am Donnerstag den dritten Anlauf, um in Melbourne erstmals den Final zu erreichen. 2015 und 2022 scheiterte sie jeweils im Halbfinal. (riz/sda)

Nun trifft Swiatek im Halbfinal wiederum auf eine Amerikanerin. Madison Keys (WTA 14) setzte sich in ihrem Viertelfinal gegen die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 27) 3:6, 6:3, 6:4 durch.

10:0 Sätze und 60:14 Games: Die Bilanz der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek in Melbourne ist beeindruckend. Auf dem Weg zu ihrem ersten Titel am Australian Open scheint die Polin unaufhaltsam.

Iga Swiatek gewinnt ihren Viertelfinal ohne Probleme und steht am Australian Open ohne Satzverlust im Halbfinal.

Nico Hischier über Devils-Krise: «Schwächephasen gehören bei einer so langen Saison dazu»

Nico Hischier befindet sich bereits in seiner achten NHL-Saison, als erst siebter Schweizer durchbrach er die 500-Spiele-Marke. Danach sprach er über Altersweisheit, die Krise seiner New Jersey Devils und persönliche Bestleistungen.

Viele Schweizer haben diese Marke vor Nico Hischier nicht erreicht. Bereits zum 500. Mal stand der Walliser am Samstagabend in der NHL auf dem Eis. «Dieses Spiel hatte ich im Kalender markiert», erklärt Hischier wenige Tage danach, «ich bin dankbar, 500 NHL-Spiele absolviert zu haben und noch gesund zu sein.» Nur sechs Schweizer haben mehr Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt auf dem Konto. Doch die Lust nach mehr ist beim 26-Jährigen voll da.