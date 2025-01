Sinner ohne Probleme weiter und trifft jetzt auf Shelton

Jannik Sinner bekundet gegen Alex De Minaur keine Mühe und zieht mit einem Dreisatzsieg in den Halbfinal des Australian Open ein. Das sind die Fakten des elften Turniertags.

Sinner mühelos

Sinner (ATP 1) ist seiner Mission Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen und hat ein eindrucksvolles Signal an die Konkurrenz gesendet. Der Australier De Minaur (ATP 8) fand vor heimischem Publikum nie ein Mittel gegen den überlegenen Italiener. Sinner, der im gesamten Match nur einen (abgewehrten) Breakball zuliess, siegte 6:3, 6:2, 6:1.

Jannik Sinner gewint gegen De Minaur ohne Probleme. Bild: keystone

Für den 23-Jährigen war es der zehnte Sieg im zehnten Duell mit dem zwei Jahre älteren De Minaur. Im Halbfinal trifft der Weltranglistenerste auf den aufstrebenden Amerikaner Ben Shelton, der die letzten vier von insgesamt fünf Begegnungen mit Sinner verloren hat.

Shelton ringt Sonego nieder

Ben Shelton (ATP 20) gewinnt seinen Viertelfinal gegen Lorenzo Sonego (ATP 55) und steht am Australian Open zum ersten Mal im Halbfinal.

Shelton rang den Wawrinka-Bezwinger aus Italien nach knapp vier Stunden 6:4, 5:7, 6:4, 7:6 (7:4) nieder. Während des gesamten Spiels gab der 22-jährige Amerikaner keinen Ball auf und keinen Punkt verloren und behielt im Tiebreak des vierten Satzes die Oberhand.

Ben Shelton gewinnt gegen Lorenzo Sonego und steht im Halbfinale. Bild: keystone

Für Shelton ist es der zweite Halbfinal an einem Grand-Slam-Turnier. 2023 unterlag er am US Open Novak Djokovic. Nun strebt er in Down Under den ersten Final an einem Major-Turnier an. Im Halbfinal trifft Shelton auf den Titelverteidiger Jannik Sinner oder den Australier Alex de Minaur.

Swiatek ohne Satzverlust im Halbfinal

Iga Swiatek gewinnt ihren Viertelfinal ohne Probleme und steht am Australian Open ohne Satzverlust im Halbfinal.

10:0 Sätze und 60:14 Games: Die Bilanz der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek in Melbourne ist beeindruckend. Auf dem Weg zu ihrem ersten Titel am Australian Open scheint die Polin unaufhaltsam.

Im Viertelfinal liess sie der Amerikanerin Emma Navarro (WTA 8) keine Chance und siegte 6:1, 6:2. 2022 stand die 23-Jährige bereits im Halbfinal. Damals unterlag sie der Amerikanerin Danielle Collins.

Keys zum dritten Mal im Halbfinal

Nun trifft Swiatek im Halbfinal wiederum auf eine Amerikanerin. Madison Keys (WTA 14) setzte sich in ihrem Viertelfinal gegen die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 27) 3:6, 6:3, 6:4 durch.

Madison Keys steht im Halbfinale der Australian Open. Bild: keystone

Die 29-Jährige nimmt am Donnerstag den dritten Anlauf, um in Melbourne erstmals den Final zu erreichen. 2015 und 2022 scheiterte sie jeweils im Halbfinal. (riz/sda)