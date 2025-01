Die Cartoonversion von Novak Djokovic im Vergleich mit dem echten «Nole». Bild: Imago/Youtube

Um welchen Spieler handelt es sich? So hast du ein Tennisspiel bisher noch nicht gesehen

Die Australian Open zeigen auf ihrem YouTube-Kanal vereinzelte Spiele des Turniers. Da die Organisatoren selbst nicht alle TV-Rechte besitzen, werden die Partien in einem speziellen Look übertragen. Damit sind sie allerdings nicht die ersten, welche auf eine solche Methode zurückgreifen.

Seit Sonntag geht es im Tenniszirkus wieder richtig rund. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist mit den Australian Open gestartet.

Wie in fast jeder grossen Sportart sind auch im Tennis-Business die TV-Rechte ein grosses Thema. So hat unter anderem das Schweizer Staatsfernsehen SRF nur das Recht, ein Spiel pro Tag zu übertragen.

Nun bieten die Australian Open auf ihrem YouTube-Account eine Alternative an. Allerdings in einer sehr speziellen Form: Die Akteure auf dem Platz werden als Cartoonfiguren dargestellt und erinnern dabei stark an Charaktere aus dem Spiel «Wii-Sports». Die Figuren machen die gleichen Bewegungen wie die Spieler in Wirklichkeit. Mit der echten Stadionatmosphäre und einem Kommentator wird das spezielle Erlebnis noch verfeinert.

Das Spiel von Novak Djokovic in der animierten Version. Video: YouTube/Australian Open TV

Mit dieser Massnahme können trotz fehlender Übertragungsrechte die Spiele auf dem eigenen Kanal gezeigt werden. Zwar wirken die Köpfe und Bälle im Vergleich ein wenig zu gross geraten und auch funktionieren nicht alle Grafiken nach Wunsch: So kommt es vor, dass die Spieler Löcher in ihren Kleidern haben oder der Ball sich bei zu schnellen Bewegungen verzögert.

Das ganze Spektakel wird durch eine Bewegungserfassung und Künstliche Intelligenz möglich gemacht. Doch die Australian Open sind nicht die Ersten, welche auf solche Animationen zurückgreifen. Bereits die NFL und NBA starteten mit Übertragungen in ähnlichem Design. So wurde unter anderem ein Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Cincinnati Bengals in einer Simpson-Version gezeigt.

Allerdings liegt es bei der NFL nicht an den TV-Rechten, sondern will die American-Football-Liga damit auch ein jüngeres Publikum ansprechen, weshalb Spiele bereits im Stile mehrere Kinderserien gezeigt wurden. (riz)