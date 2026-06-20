Gänsehaut am ganzen Körper: Die Schotten singen ihre Hymne «Flower of Scotland». Video: watson

Schotte dreht am Flughafen um – und wer diese Videos sieht, weiss: Es hat sich gelohnt

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Schottland ist erstmals seit 1998 an einer Weltmeisterschaft dabei und eigentlich sollte es in Zukunft einen festen Platz bekommen. Und zwar wegen seiner Fans.

Wie diese in Boston und Foxborough, wo Schottland seine ersten beiden WM-Spiele absolviert hat, für Unterhaltung sorgen, ist schlicht wunderschön. Da ist die Geschichte mit dem US-Fan, der gegenüber dem Ferienhaus einiger Schotten wohnte, sich mit diesen anfreundete und am Ende ein Ticket für das Spiel gegen Marokko geschenkt bekam. Er will jetzt sogar mit nach Miami reisen, wo Schottland auf Brasilien trifft.

Ausserdem gab es die schöne Geschichte vom Besuch eines Spiels der Boston Red Sox, des Baseballteams, dessen Fans die Schotten echte europäische Fankultur beibrachten.

Der Besuch der Schotten im Baseball-Stadion. Video: watson/nina bürge

Und dann sind da die Berichte, dass die schottischen Fans die Biervorräte einiger Pubs und Supermärkte leergetrunken haben. Die Videos von den Schiffen im Hafen Bostons, wo vor rund 250 Jahren die US-Amerikaner den britischen Tee ins Meer geworfen haben. Und und und.

Dass es den Mitgliedern der Tartan Army da schwerfällt, die Heimreise anzutreten, ist wenig überraschend. So erging es einigen schottischen Fans, wie einer von ihnen dem Fernsehsender Boston 25 berichtete. Er und seine Freunde seien nach dem 1:0-Sieg gegen Haiti bereits am Flughafen gewesen, hätten sich dann aber umentschieden.

«Ich habe mir gedacht: Ich gehe nicht nach Hause, ich bleibe hier. Also habe ich mich wieder in ein Taxi gesetzt und bin wieder nach Boston gekommen», erzählte er. Dann geriet er ins Schwärmen: «Die Menschen in Boston sind fantastisch. Es ist die beste Stadt, in der ich je war. Deshalb bin ich geblieben, weil ihr einfach unglaublich seid.»

Wer die Bilder rund um das zweite Gruppenspiel gegen Marokko sieht, weiss sofort, dass sich dieser Entscheid gelohnt hat. Erneut füllten sie die Boote zu Hunderten, sangen, hüpften, feierten gemeinsam:

Kurz vor dem Spiel gab es dann schon den nächsten Gänsehautmoment: die Hymne «Flower of Scotland». Vielleicht musst du die Lautstärke etwas runterdrehen, sonst droht ein Gehörschaden:

Video: watson

Und in der Halbzeit ging die schottische Party dann weiter. Und zwar zum Lied «Yes Sir, I Can Boogie» von der Band Baccara:

Die gute Laune liessen sich die Fans auch von der 0:1-Niederlage nicht nehmen. Stattdessen machten sie das, was sie am besten können: singen, hüpfen und feiern:

(nih)