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Diese neue Fussball-Regel soll dem Zeitspiel endlich den Riegel schieben

Nottingham Forest v Burnley - Premier League Burnley goalkeeper Martin Dubravka receives treatment during the Premier League match between Nottingham Forest and Burnley at City Ground in Nottingham, U ...
Muss ein Goalie behandelt werden, hat das in England künftig Folgen.Bild: www.imago-images.de

Der englische Fussball testet eine neue Regel gegen Zeitspiel

Der englische Fussballverband hat möglicherweise eine Lösung gefunden, um zu verhindern, dass Torhüter absichtlich Zeit schinden. Was hältst du davon?
05.08.2026, 16:1105.08.2026, 17:08
Julien Caloz
Julien Caloz

Schiedsrichter lassen das Spiel häufig weiterlaufen, wenn ein Feldspieler am Boden liegt – unabhängig davon, ob er tatsächlich verletzt ist oder dies nur vortäuscht. Anders ist die Situation bei Torhütern: Da ein Spiel ohne Goalie nicht fortgesetzt werden kann, ist der Schiedsrichter fast immer gezwungen, die Partie zu unterbrechen. Das wissen auch die Torhüter. Manche nutzen diese Besonderheit gezielt aus, um in der Schlussphase eines Spiels wertvolle Sekunden von der Uhr zu nehmen.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Der englische Fussballverband (FA) will gegen dieses Phänomen vorgehen und testet deshalb eine neue Regel. Sie soll in der kommenden Saison bei ausgewählten Spielen in England angewendet werden. Ziel ist es, die Partien flüssiger zu gestalten und häufige Spielunterbrüche zu vermeiden.

Konkret gilt: Muss ein Spiel unterbrochen werden, damit ein Torhüter behandelt werden kann, muss dessen Mannschaft vorübergehend mit zehn Spielern weiterspielen. Der Trainer bestimmt einen Feldspieler, der den Platz verlassen muss und erst eine Minute nach dem Wiederanpfiff zurückkehren darf. Mit dieser Massnahme will der englische Verband sicherstellen, dass echte Verletzungen angemessen behandelt werden, ohne dass eine Spielunterbrechung einen taktischen Vorteil verschafft. Laut «Sky Sports» muss der Captain den Platz verlassen, falls der Trainer keinen Spieler bestimmt.

Die Regel gilt jedoch nicht in allen Fällen. Kein Feldspieler muss den Platz verlassen, wenn die Unterbrechung auf ein Foul am Torhüter, einen Zusammenprall mit einem Mit- oder Gegenspieler oder eine blutende Verletzung des Goalies zurückzuführen ist, berichtet «Le Monde».

Das Medium «The Athletic» begrüsst die Massnahme, weist aber auf einen möglichen Nachteil hin: Ein tatsächlich verletzter Torhüter könnte versucht sein, auf eine Behandlung zu verzichten, um seine Mannschaft nicht zu benachteiligen. Dadurch würde er das Spiel angeschlagen fortsetzen und möglicherweise einen entscheidenden Fehler begehen.

Die BBC berichtet zudem, dass das International Football Association Board (IFAB) den Versuch während der gesamten Saison auswerten wird. Fällt das Ergebnis positiv aus, könnte die Regel dauerhaft in die Spielregeln aufgenommen und ab der Saison 2027/28 auf alle Wettbewerbe ausgeweitet werden.

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